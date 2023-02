Angleterre: abandon des poursuites, pour tentative de viol, contre Mason Greenwood

La police de Manchester a annoncé ce jeudi que les poursuites contre Mason Greenwood pour tentative de viol et agression ont été abandonnées.

Le bout du tunnel pour Mason Greenwood. Inculpé pour « tentative de viol » et « coups et blessures » envers son ex-copine (entre 2018 et 2022), le footballeur anglais a vu toutes les charges qui pesaient contre lui être abandonnées par la justice britannique. C’est la police du Great Manchester qui a annoncé, via un communiqué publié ce jeudi, la nouvelle.

Le footballeur de 21 ans, « qui avait été arrêté et poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte en janvier 2021, ne fait plus l’objet de poursuites criminelles« , indique la publication de la police. Selon un porte-parole du Crown Prosecution Service (CPS, le parquet britannique), « le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments » ont motivé l’abandon des charges. « Dans ces circonstances, nous sommes dans l’obligation de clore l’affaire« , a-t-il ajouté.

Criminal proceedings against a 21-year-old man in connection with an investigation opened in January 2022 have, today (Thursday 2 February 2023), been discontinued by the CPS.



Chief Superintendent Michaela Kerr, GMP’s Head of Public Protection, said:… (1/7) pic.twitter.com/VOp9n527Kw — Greater Manchester Police (@gmpolice) February 2, 2023

Pour rappel, Mason Greenwood, un footballeur anglais très prometteur, a été arrêté en janvier 2022 après que des photos et des vidéos montrant une jeune femme au visage ensanglanté et des ecchymoses sur le corps ont été publiées sur les réseaux sociaux. Ces images étaient accompagnées du commentaire : « A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait vraiment.«

Il a été accusé par la même plaignante de tentative de viol et d’agression pour des incidents présumés en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des actions qui, selon l’accusation, ont commencé en 2018. Il a été libéré en février 2022 mais a été incarcéré pour non-respect de sa tutelle judiciaire. Il a été libéré à nouveau en octobre de la même année.

Formé à Manchester United, Greenwood fait ses débuts professionnels sous le maillot des Red Devils en 2019. En 129 apparitions, il inscrit 35 buts. En février 2021, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025, avant d’être suspendu par le club mancunien après que cette affaire ait éclaté.