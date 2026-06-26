Anggun : elle a chanté devant trois papes au Concerto di Natale

Anggun , invitée de Télématin ce jeudi 25 juin 2026, a évoqué une anecdote insolite liée à ses prestations au Vatican : la chanteuse indonésienne, devenue une figure de la chanson française, a chanté au Concerto di Natale devant trois papes successifs, une série de coïncidences qui, selon elle, a nourri une plaisanterie constante sur une « malédiction » dont elle se passerait volontiers.

Agée de 52 ans, Anggun est revenue sur une carrière internationale bâtie sur des rencontres et des opportunités. Elle a rappelé sur le plateau son parcours hors d’Indonésie et les moments forts qui jalonnent son itinéraire artistique depuis son installation en Europe dans les années 1990.

La chanteuse a raconté qu’elle s’était produite au Concerto di Natale, le concert de Noël organisé par le Saint-Siège et diffusé dans de nombreux pays, à trois reprises devant Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, ce qui a entraîné, à chaque fois, une coïncidence troublante qu’elle a présentée avec autodérision.

La plaisanterie née au Vatican

Sur le plateau de Télématin, Anggun a expliqué qu’après chacune de ses prestations au Vatican s’était produite une évolution tragique touchant les pontifes concernés, une série d’événements qui a fini par constituer une « running joke » pour elle. « J’ai un peu peur parce qu’il ne faut pas que je chante devant lui, parce que j’ai l’impression qu’ensuite après… », a-t-elle glissé, phrase que Damien Thévenot a ponctuée en souriant : « En gros, ils décèdent juste après ou peu de temps après. »

La chanteuse a rappelé que les trois pontifes devant lesquels elle s’était produite sont effectivement décédés, et s’est montrée ironique à propos de l’élection du nouveau pape Léon XIV : « Il vient d’arriver quand même. » Sur le plateau, Maya Lauqué a lancé, hilare : « Il faut attendre très très longtemps. » Anggun a ainsi laissé entendre qu’elle préférerait ne pas être conviée immédiatement au prochain Concerto di Natale.

Le Concerto di Natale, organisé chaque année au Vatican, réunit des artistes venus du monde entier et bénéficie d’une large diffusion médiatique ; la prestation d’Anggun y a été, selon ses propres mots, un moment profondément émouvant face à « des figures d’une stature hors du commun ». La chanteuse a raconté ces rencontres avec solennité et humour.

Au-delà de cette anecdote, Anggun a détaillé des épisodes clés de sa carrière : star en Indonésie dans les années 1980, elle décide dans les années 1990 de tenter sa chance en Europe, commence par Londres avant de s’installer en France où elle rencontre Florent Pagny et le producteur Erick Benzi, rencontres qui ont contribué à son insertion sur la scène francophone.

Ses succès tels que « La neige au Sahara » et « Être une femme » ont durablement installé son nom dans le paysage musical français. Elle a également évoqué son souvenir de 2006, lorsqu’elle a assuré la première partie du Flashback Tour de Johnny Hallyday : « Il était d’une gentillesse… » a-t-elle dit, racontant s’être rendue dans la cantine de la tournée pour le rencontrer. « Il s’est levé pour m’embrasser, il n’avait pas envie que je le vouvoie alors que, quand même, c’était Johnny. » Elle a qualifié cette expérience d’« inoubliable », soulignant que le public de bikers et de familles l’a accueillie « à bras ouverts ».