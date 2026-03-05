Angélique Angarni-Filopon inquiète pour le prochain prime de Danse avec les stars

Sur TF1, Danse avec les stars reprend son rythme hebdomadaire après la soirée spéciale consacrée aux Restos du Cœur le 27 février ; le divertissement présenté par Camille Combal voit ses candidats multiplier les entraînements et les publications sur les réseaux sociaux, alors que l’élimination de Stéphane Bern lors du dernier prime rappelle la pression qui pèse sur les participants.

Le retrait de Stéphane Bern, confirmé à l’issue du dernier épisode malgré le soutien de ses fans, illustre la dynamique d’une compétition où performances scéniques, votes du public et appréciations du jury déterminent la pérennité des couples. Depuis le retour de l’émission, plusieurs participants partagent régulièrement les coulisses de leur préparation : Maghla, Juju Fitcats, Emma et Angélique Angarni-Filopon figurent parmi celles qui documentent leur progression et leurs doutes.

Angélique Angarni-Filopon, ancienne Miss France, publie des séquences d’entraînement aux côtés de son partenaire Yann-Alrick Mortreuil. Elle y montre la fatigue et l’effort exigés par les répétitions en vue des primes, tout en évoquant publiquement les difficultés qu’elle a traversées après son couronnement.

Les confidences d’Angélique Angarni-Filopon sur les coulisses et la crainte d’une élimination

Sur son compte Instagram, la Miss France 2025 a partagé une vidéo de fin de séance dans laquelle elle met en avant sa détermination et son état physique après un entraînement intense. Dans la publication, elle s’exclame : « Regardez comme je sue ! », soulignant la charge de travail nécessaire pour préparer les chorégraphies imposées par le concours.

Angélique Angarni-Filopon revient également sur la période de haine et de remise en question qui a suivi son sacre. Le texte d’origine indique qu’elle a dû composer avec une vague d’attaques après son couronnement et qu’elle a traversé quatre mois de doute avant de retrouver l’envie de se montrer publiquement. Elle attribue en partie à l’encouragement reçu de Miss France 2024 le déclic qui l’a poussée à persévérer.

Dans la compétition, la jeune femme a déjà ressenti la pression du classement : sa septième place au dernier prime l’a amenée à craindre d’être envoyée en face-à-face, mécanique d’élimination dans laquelle deux couples se mesurent et un seul peut être sauvé. Elle confie son intuition aux abonnés : « J’ai une intuition. […] On est en train de dead notre face‑à‑face. On est en train de dead la chorée… Mais je sens qu’on va peut‑être être en face‑à‑face ».

