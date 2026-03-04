Angelina Jolie et Brad Pitt : rumeur d’achat d’une île à Dubaï

Une île à Dubaï attribuée à Angelina Jolie et Brad Pitt continue de circuler malgré des démentis et des zones d’ombre : l’histoire remonte à 2007, quand la presse locale a annoncé l’achat d’une parcelle de l’archipel artificiel The World, dessinée à la manière de l’Éthiopie, au large de Dubaï. Les informations d’époque ont évoqué un projet écologique et un hommage au pays natal de leur fille Zahara , mais la réalité juridique et matérielle du dossier reste contestée.

Selon les publications initiales, la parcelle attribuée au couple aurait eu une surface comprise entre 11 000 et plus de 40 000 m², avec un prix rapporté oscillant entre 23 et 135 millions de dirhams (environ 6,2 à 36,7 millions de dollars, soit approximativement 5,8 à 34 millions d’euros). Ces chiffres figuraient dans des articles de presse locale et dans la presse people qui relataient aussi la présence de voisins prestigieux, dont des parcelles attribuées à Richard Branson et Rod Stewart.

Depuis ces premières annonces, plusieurs éléments ont jeté le doute sur l’existence d’une propriété tangible au nom du couple : des représentants auraient contesté l’achat dès 2007 et, plus largement, la mise à l’actif de certaines îles de The World fait l’objet d’un traitement critique dans la presse internationale qui évoque des rumeurs immobilières non étayées publiquement.

Genèse de la rumeur, éléments techniques du projet et évolutions familiales

La rumeur d’achat a pris sa source, en novembre 2007, dans un article du quotidien Emirates Today. L’annonce décrivait une initiative ambitieuse : transformer une île de l’archipel The World en vitrine de solutions écologiques, tout en rendant hommage à l’Éthiopie. Les médias français comme La Dépêche et Gala ont relayé ces éléments en détaillant la taille et le coût supposés de l’îlot.

Le projet The World, lancé en 2003, est lui-même un élément de contexte important : il repose sur le dragage de plus de 300 millions de m³ de sable pour dessiner un archipel d’environ 9 km sur 7, protégé par une digue de 27 km. L’ensemble comprenait près de 300 lots et un domaine global évalué à 5,5 millions de m², dont 930 000 m² de plage. La crise financière de 2008 a interrompu de nombreux travaux et laissé plusieurs îles à l’état de friche ou inoccupées.

Sur la question de la propriété, la presse anglo-saxonne a rapporté dès 2007 des contestations de la part de représentants de Brad Pitt, et des organes comme The Guardian classent certaines îles attribuées au couple parmi des « mythes immobiliers » faute de preuves publiques et de documents officiels accessibles.

Parallèlement, la vie familiale du couple a évolué : séparés depuis 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt ont vu leur divorce finalisé en 2025. Des changements de patronyme et des prises de position publiques de leurs enfants ont été rapportés ces dernières années : en 2024, Zahara se présentait dans une vidéo sous le nom « Zahara Marley Jolie » ; Vivienne apparaît créditée « Jolie » seule dans la comédie musicale The Outsiders ; Maddox signe le générique du film Couture sous le nom de Maddox Jolie ; et Shiloh a fait changer son nom en 2024, décision qualifiée par son avocat de « indépendante et significative après des événements douloureux ».