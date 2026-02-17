Angèle visée par une saisie de documents à Paris par Bercy

Angèle , la star pop belge de 30 ans dont les concerts affichent souvent complet et dont la visibilité a fortement augmenté depuis sa prestation aux Jeux olympiques de Paris 2024, se retrouve au cœur d’une procédure fiscale. Selon des informations relayées par Entrevue et L’Informé, des agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont procédé à la saisie de documents dans un appartement parisien lié à l’artiste afin de vérifier sa situation de résidence fiscale en France, alors même qu’elle prépare la sortie d’un single coproduit par le duo Justice et un troisième album attendu pour la fin de 2026.

Angèle, la star pop belge de 30 ans dont les concerts affichent souvent complet et dont la visibilité a fortement augmenté depuis sa prestation aux Jeux olympiques de Paris 2024, se retrouve au cœur d’une procédure fiscale. Selon des informations relayées par Entrevue et L’Informé, des agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont procédé à la saisie de documents dans un appartement parisien lié à l’artiste afin de vérifier sa situation de résidence fiscale en France, alors même qu’elle prépare la sortie d’un single coproduit par le duo Justice et un troisième album attendu pour la fin de 2026.

Les documents saisis visent à déterminer si la chanteuse doit être considérée comme domiciliée fiscalement en France, ce qui entraînerait l’imposition de ses revenus mondiaux au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, une éventuelle assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’intervention de la DGFiP s’inscrit dans une procédure administrative visant à établir des éléments factuels : adresses occupées, contrats, flux de revenus et autres pièces comptables susceptibles d’éclairer le lieu du centre d’intérêts économiques et le lieu de séjour principal.

Il ne s’agit, d’après les sources, d’aucune condamnation ni de poursuites pénales à ce stade. L’entourage de la chanteuse affirme que sa situation respecte les règles de domiciliation et la loi. De nombreux points restent cependant non précisés publiquement : montants concernés, périodes visées par le contrôle et issue de la vérification.

Publicité

Ce que recherche Bercy et les implications fiscales

Le droit fiscal français retient plusieurs critères pour qualifier la résidence d’une personne : le foyer ou le lieu de séjour principal en France, l’exercice en France de l’activité professionnelle principale, ou le centre des intérêts économiques situé en France. Pour une artiste internationale, l’évaluation porte sur le lieu de résidence habituelle, la répartition des activités artistiques (tournées, enregistrements), les contrats commerciaux, les revenus de streaming et les lieux d’occupation des logements.

Originaire de Bruxelles, Angèle possède au moins un appartement à Paris et collabore régulièrement avec des acteurs français de l’industrie musicale et de la mode, cités par la presse comme Because Music et Chanel. Elle a déclaré à Vogue passer « la moitié de l’année à Paris », information qui peut entrer dans l’analyse du fisc portant sur le temps passé sur le territoire.

Sur le plan procédural, la saisie de documents par la DGFiP vise à collecter des éléments permettant une requalification éventuelle du statut fiscal. En cas de requalification en résidence fiscale française, la personne concernée peut faire l’objet d’une rectification d’impôt sur le revenu portant sur les revenus mondiaux, assortie, selon la réglementation, d’intérêts de retard et de pénalités fiscales calculées par l’administration.

Publicité

Parallèlement à cette procédure administrative, la carrière musicale d’Angèle se poursuit : un single annoncé pour le 27 février 2026, produit sous le label Ed Banger et coproduit par Justice, avec un clip tourné à Marseille en collaboration avec le collectif (La)Horde, et un troisième album programmé pour la fin de l’année 2026.