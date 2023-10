André Onana: « La critique, je vis avec, c’est mon quotidien »

-Publicité-

Héros de la courte victoire de Manchester United face à Copenhague (1-0) mardi en Ligue des champions, André Onana a réagi à son début de saison mitigé chez les Red Devils. Et le gardien camerounais a confié qu’il est habitué aux critiques.

Critiqué en ce début de saison en raison de ses prestations mitigées dans les cages mancuniennes, André Onana aura attendu mardi soir pour sortir la sulfateuse. Face à Copenhague, dans le cadre de la troisième journée de phase de groupe de la Ligue des champions, le gardien de but camerounais a réalisé un grand match dans la victoire 1-0 des Red Devils. Le Lion Indomptable a même arrêté un penalty en fin de rencontre, permettant ainsi à son équipe de prendre les trois points de cette partie.

Après la rencontre, Onana a confié qu’il n’a jamais douté. « C’est la vie d’un gardien. Il y a de bons et de mauvais moments. Mais tu dois être fort, rester costaud et continuer de faire la même chose, de prendre des risques. Tu dois rester qui tu es sinon après tu n’existeras plus. La critique, je vis avec, c’est mon quotidien. Parfois, ça fait du bien d’en recevoir, ça te permet de t’améliorer, de rester focus« , a assuré le portier auprès de Canal + Foot.

Avec son court succès face aux Suèdes, Manchester United remonte à la troisième place du groupe A, à un point de Galatasaray (2è) et à 6 du leader Bayern Munich. Les Red Devils avec leur gardien camerounais vont maintenant tenter de récidiver ce dimanche face à Manchester City, dans le choc de la 10è journée de la Premier League.