André Dussollier explique que la notoriété d’Isabelle Adjani a mis fin à leur couple

André Dussollier revient sur un épisode marquant de sa vie sentimentale dans un entretien diffusé le 15 février 2026 dans l’émission Sept à Huit sur TF1, tout en préparant la sortie en salle du film Chers parents prévue le 25 février. L’acteur, figure du cinéma français depuis plus d’un demi-siècle, revient sur sa relation passée avec Isabelle Adjani, évoquant les tensions nées de la célébrité croissante de la jeune actrice et les raisons ayant conduit à leur séparation après deux ans.

Figure familière des plateaux et des planches, André Dussollier a débuté au cinéma auprès de François Truffaut dans Une belle fille comme moi au début des années 1970. Au fil de sa carrière il a alterné entre audace artistique et succès populaire, marqué par une voix reconnaissable qui a, selon lui, contribué à son aura — une voix notamment liée au destin d’Amélie Poulain, depuis la sortie du film éponyme. Récompensé par trois César pour ses prestations dans Un cœur en hiver, La Chambre des officiers et On connaît la chanson, il reste une des personnalités les plus respectées du cinéma français.

Sur le plan personnel, Dussollier rappelle qu’il a entretenu une relation avec Isabelle Adjani alors qu’elle avait 19 ans et lui 27, après leur rencontre sur la pièce Ondine. Le couple, complice au théâtre, n’a pas résisté aux conséquences de la notoriété. Il explique que la carrière de la jeune actrice, notamment propulsée par le film La Gifle, a transformé leur quotidien et posé des difficultés relationnelles qui ont fini par les séparer au bout de deux ans.

« Ce métier est dévorant » : les conséquences de la célébrité sur le couple

Lors de son intervention dans Sept à Huit, André Dussollier a décrit le moment comme un premier pas sérieux dans la vie d’adulte pour chacun des deux comédiens : “C’est le moment où, à la fois, on fait un premier pas dans le monde professionnel, donc on est un peu rassuré”. Il a ensuite précisé la manière dont l’activité professionnelle a pesé sur leur vie intime : “Ce métier est dévorant et il envahit vraiment la vie intime de chacun. Sa vie ne lui appartenait plus.”

Il a résumé les déséquilibres fréquents entre partenaires comédiens : “C’était difficile de faire couple à ce moment-là. Il y a toujours un décalage chez les comédiens. Il y en a un qui travaille plus que l’autre, etc. Puis après, les choses s’équilibrent ou deviennent différentes.” Ces observations s’inscrivent dans son constat plus général sur la difficulté de concilier vie publique et vie privée au sein d’un couple exposé.

Au-delà de cette relation, André Dussollier a également évoqué sa vie familiale ultérieure. Il a eu deux enfants, Léo et Giulia, avec Francesca, dont il dit être séparé après une longue relation. Le comédien qualifie la réussite d’un couple durable d’“une œuvre d’art”, reconnaissant que “ce n’est pas un long fleuve tranquille” et qu’il faut accepter difficultés et imperfections.

