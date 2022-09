Ancelotti : « Valverde va devenir le meilleur du monde à son poste »

En conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre Leipzig (2-0) ce mercredi en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a encensé son homme à tout faire, Federico Valverde.

C’est l’homme en forme du côté du Real Madrid. Alors que le club espagnol était tenu en échec sur sa pelouse ce mardi contre Leipzig, lors de la deuxième journée de Ligue des champions, l’Uruguayen a surgi sur une passe de Vinicius à la 80è pour ouvrir le score. Finalement, Marco Asensio a entériné la victoire des madrilènes avec un but en fin de match.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti s’est montré très élogieux envers Fede Valverde. Le technicien italien estime même que l’Uruguayen deviendra l’un des meilleurs au monde à son poste.

« Ce qui me semblait étrange, c’est qu’il n’ait marqué qu’un seul but la saison dernière. Je lui ai dit que s’il ne marquait pas plus de dix buts cette saison, je devrais déchirer ma licence d’entraîneur. Il a une sacrée frappe. Il a encore marqué avec son pied gauche. Il est très confiant dans toutes ses facettes. Il est intelligent, il lit bien la situation et il faut s’attendre à ce qu’il devienne le meilleur du monde à son poste« , a confié l’ancien entraîneur du PSG.

Capitaine lors de cette rencontre face à Leipzig, Nacho a également encensé son coéquipier: « Nous devons profiter de lui (Fede Valverde) car il est dans un bon moment et tout ce qui aide l’équipe est bon« . Véritable couteau suisse, Valverde fait désormais l’unanimité au sein de l’effectif du Real Madrid et dans le monde du football. Une véritable star est en train de naître.