Ancelotti: « nous n’avons pas de remplaçant naturel à Benzema »

En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué la blessure de Karim Benzema. Le technicien italien estime qu’il n’y a pas de remplaçant “naturel” pour le français, même si l’équipe saura faire sans lui.

Le Real Madrid va devoir se passer de son meilleur élément, Karim Benzema, pendant plusieurs semaines. Le français s’est blessé contre le Celtic Glasgow mardi dernier, lors de la première journée de la Ligue des champions. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti a évoqué l’absence du “Nueve”.

«Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il a eu un petit problème, comme en décembre de l’année dernière. Nous l’avons bien géré et il en sera de même cette année. Cela nous donne confiance que, sans lui, l’équipe a très bien joué contre le Celtic. J’espère que cela pourra être répété demain», a ainsi assuré l’Italien avant d’en dire plus sur la durée d’indisponibilité de l’attaquant français. «Le plan avec Karim est d’essayer de le récupérer. Il ne jouera pas mercredi (lors de la deuxième journée de Ligue des Champions face au RB Leipzig, ndlr) et nous verrons s’il le fera dimanche. Nous ne forcerons pas».

Carlo Ancelotti reconnaît que Benzema laissera un vide immense au sein de l’effectif, même si l’équipe a de la ressource pour faire et sans lui. «nous n’avons pas de remplaçant naturel à Benzema parce qu’il est le meilleur attaquant du monde. Sur le marché, il n’a pas de substitut, mais cela peut être apporté avec d’autres acteurs ayant des caractéristiques différentes. (…) S’il n’y a pas de Benzema dépendance, j’espère qu’il y aura Vinicius ou Rodrygo. C’est une chose positive, pas une chose négative. Cette équipe a beaucoup de qualité devant et même Mariano peut nous aider dans plusieurs matchs. Nous avons les ressources nécessaires pour réaliser nos objectifs».

Le Real Madrid disputera son premier match sans Karim Benzema ce dimanche contre Majorque, au Santiago Bernabeu. L’occasion pour Eden Hazard, qui devrait être titularisé à la place du français, de confirmer sa belle prestation contre le Celtic. Pour cette rencontre, Ancelotti devra également se passer d’Eder Militao, blessé. Le brésilien devrait être remplacé par Antonio Rüdiger.