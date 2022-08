An 3 du décès de DJ Arafat : le gardien de sa tombe fait des révélations sur Carmen Sama

Trois ans après le décès de DJ Arafat, le jeune homme qui s’occupe de l’entretien de sa tombe fait de troublantes révélations sur sa veuve Carmen Sama.

Depuis le 31 août 2019, Ange Didier Houon, connu plus sous le pseudonyme DJ Arafat repose à jamais au cimetière de Williamsville. Sa tombe est depuis lors entretenue par un jeune homme. Ce dernier, à l’occasion de la commémoration des trois ans de décès a accordé un entretien au quotidien L’Avenir.

Au cours des confidences, le jeune homme identifié sous le nom de Gnanzo K. a laissé entendre que Tina Glamour, la mère du défunt lui a laissé des instructions fermes. « Avant, il n’y avait pas de grille de protection. Tout le monde avait accès à la tombe. Après avoir pris des mesures sécuritaires, sa maman nous a demandé de ne plus ouvrir le portail que nous avons d’ailleurs condamné avec un gros cadenas », confie-t-il.

En poursuivant, il s’est indigné de l’absence de Carmen Maryse Yao, connue plus sous le pseudonyme Carmen Sama. A l’en croire, elle qui était pourtant régulière sur la tombe de son feu mari a brusquement disparu du jour au lendemain. « On ne la voit plus ici. Ce sont les amis d’Arafat qui viennent de temps en temps. Certains visiteurs ne manquent pas de laisser des billets de banque, compris entre 1000 f et 5000 frs CFA », a-t-il laissé entendre.

Pour conclure, le jeune Gnanzo est revenu sur les circonstances de la profanation de la tombe du Daishi. « Quelques heures avant l’inhumation, les forces de sécurité ont intimé l’ordre aux travailleurs du cimetière, tout comme à certains badauds, de quitter les lieux. C’est donc après l’enterrement et le départ des officiels que les « chinois » ont demandé à rendre un dernier hommage à leur artiste.

Le maçon n’avait pas encore fini de poser les dalles et les gens l’ont envahi. Puis, ce qui devait arriver, arriva, comme vous l’avez tous vu sur les réseaux sociaux. Mais très rapidement, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule », s’est-il souvenu.

Pour rappel, le 12 août 2019 le Daishikan est passé de vie à trépas dans un terrible accident de moto.