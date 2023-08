An 3 du décès de Chadwick Boseman: le message d’hommage de Lupita Nyong’o

L’actrice mexico-kenyane, Lupita Nyong’o, a rendu un hommage touchant à son ami et camarade Chadwick Boseman à l’occasion du troisième anniversaire de décès du héros de Black Panther.

« Il y a trois ans aujourd’hui, j’ai ressenti une douleur singulière à l’annonce de la mort de @chadwickboseman. La confusion était si profonde qu’il m’a fallu des mois pour faire à nouveau confiance au sentiment de joie. C’est une photo que j’ai prise. filmé à l’aéroport à notre arrivée en Corée du Sud en 2018. Nous venions d’apprendre à faire le cœur de bébé avec nos doigts. Ici, Chadwick ajoutait sa touche suave. Nous avons passé 72 heures glorieuses là-bas, et le souvenir me remplit tellement beaucoup de joie« , a écrit la jeune dame en légende d’une photo en noir et blanc de l’acteur souriant dans un aéroport en Corée, prise en 2018.

Celle qui s’appelle Nakia dans Black Panther a réconforté les personnes en deuil avec des paroles aimables, rappelant à tous qu’on se souviendrait toujours de lui avec tendresse. « La mort est difficile à comprendre, peut-être encore plus difficile à accepter. Mais l’amour généré par la vie qu’il a vécue alimentera chaque anniversaire marquant son absence. Chadwick n’est peut-être plus sur nos photos, mais il sera toujours dans nos cœurs.«

- Publicité-

Chadwick Boseman est décédé en 2020 après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, faisant du lundi 28 août 2023 le troisième anniversaire de sa mort. Il était surtout connu pour avoir incarné Tchalla dans le film Black Panther et la série de films Marvel, mais a également joué dans d’autres films percutants comme Black Bottom de Ma Rainey.

Articles similaires