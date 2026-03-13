Amir Abdou et son futur staff de l’équipe nationale de football

Amir Abdou a été officiellement installé à la barre de la sélection nationale burkinabè à compter du 1er mars 2026. Lié à la Fédération burkinabè de Football (FBF) par un contrat courant jusqu’en 2028, le technicien dispose désormais d’une fenêtre temporelle destinée à déployer sa méthode et préparer les rendez‑vous internationaux à venir.

Dans le cadre de cet engagement, la FBF a accordé au nouveau sélectionneur la latitude de monter son propre encadrement technique. Cette marge de manœuvre, peu courante à ce niveau, lui permettra de s’entourer de collaborateurs de confiance. Les dirigeants ont toutefois invité avec tact à intégrer des compétences locales afin de préserver la connaissance du vivier national au sein du staff.

Cette orientation vers l’inclusion de profils nationaux se traduit déjà par une piste concrète. D’après le quotidien d’État Sidwaya, Oscar Barro, actuellement responsable des Étalons U17, serait pressenti pour occuper un poste d’adjoint numéro deux, ce qui constituerait une promotion interne pour l’encadreur des jeunes catégories.

Un relais entre les équipes de jeunes et la sélection A

L’arrivée possible de Barro dans le groupe senior offrirait une continuité entre les différentes générations de joueurs et faciliterait le repérage des talents émergents. En intégrant un technicien familier des jeunes pousses, le staff du sélectionneur gagnerait en connaissance des profils locaux et en cohérence dans la prise en charge des joueurs appelés à franchir les paliers.

Pour Abdou, travailler aux côtés d’un adjoint issu des rangs nationaux présenterait l’avantage de combiner son expérience internationale avec une relation de proximité au paysage footballistique burkinabè. Cette configuration pourrait aussi accélérer l’adaptation des cadres tactiques et la transmission des attentes entre les catégories inférieures et l’équipe première, à l’approche des prochaines échéances continentales et mondiales.