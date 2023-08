Amical: victoire spectaculaire du Bayern Munich contre l’AS Monaco

Le Bayern Munich a battu l’AS Monaco (4-2) ce lundi, dans le cadre d’une rencontre amicale. Les bavarois poursuivent leur préparation avec le sourire, alors que les français devront rapidement se reprendre avant le début du championnat le week-end prochain.

Après une victoire spectaculaire contre Liverpool (4-3), le Bayern Munich a battu l’AS Monaco (4-2), ce lundi après-midi, dans la suite de sa préparation. Ce sont pourtant les Français qui ouvraient le score à la 29e minute grâce à Minamino. Un avantage de très courte durée, puisque les champions d’Allemagne en titre égalisaient dans la foulée. Bien servi par Musiala, Laimer envoyait une belle frappe dans la lucarne droite du gardien adverse (1-1, 31e).

Passeur sur le but égalisateur de son équipe, le jeune prodige Musiala y allait de son petit numéro pour mettre le Bayern devant (2-1, 42e). Les Allemands creusaient même l’écart juste avant la pause, après un penalty transformé par Serge Gnabry (3-1, 45e+2). Au retour des vestiaires, Monaco pensait relancer le suspens en réduisant le score grâce à un penalty bien tiré par Ben Yedder (3-2, 64e), mais l’armada offensive du FCB ne lui laissait pas le temps d’espérer. Leroy Sané inscrivait le quatrième et dernier but de son équipe après une belle frappe rasante (4-2, 68e).

Une belle victoire pour le Bayern Munich, avant de lancer officiellement sa saison le samedi 12 août prochain lors de la Supercoupe d’Allemagne contre Leipzig. De côté, Monaco va devoir se remettre rapidement de ce revers avant son premier déplacement à Clermont, en Ligue 1, qui débute le weekend prochain.

Articles similaires