Amical: les U16 de l’AS Dakar Sacré-Coeur infligent un 10-0 aux U16 de l’OL

Les U16 de l’AS Dakar Sacré-Coeur et les U16 de l’Olympique Lyonnais s’affrontaient en amical ce lundi, dans le cadre d’un partenariat entre les deux clubs. Et l’équipe sénégalaise a balayé son adversaire sur le score sans appel de 10-0.

Les U16 de Lyon étaient en tournée au Sénégal, dans le cadre d’un partenariat signé avec les U16 de l’AS Dakar Sacré-cœur. A cette occasion, les deux équipes se sont affrontées ce lundi dans une rencontre amicale. Une exhibition qui a tourné à la démonstration pour l’équipe sénégalaise, et à la correction pour les jeunes lyonnais. Les locaux ont en effet infligé une cinglante défaite 10 à 0 à leurs visiteurs. Ce duel entre les deux formations a été accompagné d’une remise par les Sénégalais d’un magnifique portrait de Jean-Michel Aulas, président de l’OL.

Martin Fabre, responsable formation de l’AS Dakar Sacré-Cœur, était évidemment satisfait du résultat après la rencontre, même s’il a tenu à trouver des circonstances atténuantes pour les jeunes lyonnais. « Nous avons des joueurs plus âgés que l’Olympique Lyonnais (un 2007 et 10 2006) sur le terrain au début du match tandis que le club rhodanien avait que des joueurs nés 2007. De plus, je pense que la chaleur et le peu de remplaçants que les Lyonnais avaient à cause de quelques malades les a pénalisés. Malgré tout, nous avons fait un match sérieux avec un bon contenu », a-t-il confié, relayé par foot-national. Toujours est-il que ce match amical a fait parler sur les réseaux sociaux.

