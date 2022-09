Amical: le Sénégal tenu en échec par l’Iran

Pour son dernier match de la trêve internationale de septembre, le Sénégal a concédé le match nul (1-1) contre l’Iran (23è au classement FIFA). Un résultat décevant a quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Répétition générale avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) mitigée pour le Sénégal. Après une victoire (2-0) contre la Bolivie, lors de sa première sortie dans cette trêve internationale de septembre, le champion d’Afrique en titre affrontait l’Iran ce mardi après-midi, pour son dernier test avant le début du Mondial. La rencontre a pris fin sur le score nul d’un but partout.

Après une première mi-temps sans but, c’est pourtant le Sénégal qui ouvrait la marque sur un but contre son camp des iraniens. Sur un centre de Jakobs, Morteza Pouraliganji détournait le ballon dans ses propres filets (1-0, 55è). Mais, loin de se laisser démobiliser, l’Iran va revenir dans la partie quelques minutes plus tard. Bien servi par Ehsan Hajsafi, Sardar Azmoun va égaliser de la tête, après une erreur d’inattention de la défense sénégalaise. Malgré plusieurs occasions pour les Lions de la Téranga, le match prenait fin sur ce score nul.

Prochain rendez-vous pour le Sénégal, le Mondial 2022. Les Lions débuteront leur campagne contre les Pays-Bas (21/11) dans le groupe A, avant d’affronter le Qatar (25/11) et l’Equateur (29/11). Les hommes d’Aliou Cissé, considérés comme la meilleure chance de l’Afrique d’aller loin dans cette Coupe du monde, devront relever le niveau s’ils ne veulent pas voir leur aventure en terre qatari prendre fin prématurément.