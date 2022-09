Amical: le Qatar humilié par les U23 croates, à quelques semaines du Mondial

Le Qatar, pays organisateur du Mondial 2022, s’est incliné ce mardi en amical contre les U23 de la Croatie (0-3). De mauvais augures à quelques semaines du début de la Coupe du monde (20 novembre).

La trêve internationale de septembre a débuté depuis lundi dernier. L’occasion pour les pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 de livrer quelques matches de préparation. C’est le cas du pays hôte, le Qatar, qui affrontait les U23 de la Croatie ce mardi. Un match qui aurait pu sembler à la portée des qataris, mais qui a tourné à l’humiliation avec une défaite (0-3) des blanc et rouge.

Les Vatreni, pourtant amputés de leurs meilleurs joueurs (appelés en A), ont ouvert le score dès la 14è minute sur un penalty transformé par Tonio Teklic (1-0, 14è). Dans la foulée, Josip Mitrovic faisait le break pour la Croatie (2-0, 16è). Le score n’évoluait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage restait inchangé jusqu’à la 87è minute et un but signé Sandro kulenovic. La rencontre se terminait donc sur cette défaite (3-0) inquiétante du Qatar.

Les Al-Annabi n’ont donc plus que deux rencontres, contre le Canada (23/09) et le Chili (27/09), pour se préparer avant le début de la Coupe du monde sur leur terre. Le 20 novembre, les qataris ouvriront ensuite la compétition face à l’Équateur, avant d’affronter le Sénégal (25/11) et les Pays-Bas (29/11). D’ici là, le Qatar devra clairement relever le niveau s’il ne veut pas quitter la compétition dès la phase de groupes.