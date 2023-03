Amical: le Maroc s’offre le Brésil

Dans une ambiance de folie dans son stade à Tanger, le Maroc s’est offert un succès prestigieux contre le Brésil (2-1), dans la nuit de samedi à dimanche, en amical.

Véritable révélation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après avoir sorti des équipes comme l’Espagne et le Portugal, respectivement en huitièmes et quarts de finale, le Maroc poursuit sur sa bonne lancée. Pour son premier match après le Mondial Qatari dans la nuit de ce samedi à dimanche, les Lions de l’Atlas se sont offert le scalp du Brésil en amical. Devant leur public à Tanger, déchaîné, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont décroché une victoire pour la confiance et le prestige sur le score de 2-1.

Après un début de rencontre endiablé de Brésiliens, qui multipliaient les occasions, emmené par Vinicius Jr, ce sont pourtant les locaux qui ouvraient la marque à la demi-heure de jeu. Boufal a profité d’une récupération haute de ses partenaires pour prendre Weverton à contre-pied et embraser tout un peuple (1-0, 30e). La pause survenait sur cette courte différence au tableau d’affichage.

Au retour des vestiaires, la Seleçao repartait à l’attaque pour égaliser et y parvenait après l’heure de jeu. Le gardien marocain était coupable d’une faute de main sur une frappe de Casemiro (1-1, 67e). Loin de se laisser abattre, les joueurs de Walid Regragui reprenaient l’avantage quelques minutes plus tard.

Sabiri, entré en jeu en seconde période, a envoyé un missile faisant trembler les filets à l’aide de la barre transversale pour offrir un succès de prestige à sa nation (2-1, 79e). Les supporters marocains célébraient évidemment leur héros à la fin du match. De son côté, le Brésil laisse toujours traîner des doutes après son élimination surprise en quarts de finale du dernier Mondial.