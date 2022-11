Amical: le Maroc assure face à la Géorgie avant le Mondial

Avec un Hakim Ziyech en feu, le Maroc a facilement disposé de la Géorgie (3-0), ce jeudi en match amical, a trois jours de la Coupe du monde 2022.

A l’instar de la Tunisie ou du Ghana, le Maroc rassure à quelques jours de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Lions de l’Atlas se sont offert la Géorgie ce jeudi, en amical. En réception des Croisés au stade de Sharjah aux Emirats arabe unis, les Marocains se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Impressionnants dans un match qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, les poulains du sélectionneur Walid Regragui n’ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour venir à bout de l’équipe en face. Cinq minutes seulement après le coup d’envoi, les Chérifiens menaient déjà au score. Youssef En-Nesyri, seul au second ne s’est pas prié pour lancer la machine marocaine (5è). L’attaquant du FC Séville était même à deux doigts de s’offrir un doublé mais fut bien bloqué par le portier adverse.

Mais ce n’était que partie remise dans cette rencontre très spectaculaire qui a vu un peu plutôt le portier marocain, Bounou, s’employer pour repousser deux grosses occasions des Géorgiens. Intenable, Hakim Ziyech qui fêtait son retour en sélection, s’offrit le but de l’année. Constatant la position avancée du gardien géorgien sur une relance ratée, le talent incompris de Chelsea décochait un lob millimétré depuis son propre camp et inscrivait un but magnifique (2-0, 28e). Au retour des vestiaires, Boufal va corser l’addition sur un penalty obtenu par le revenant Hamdallah (71è).

Le Maroc fait donc le plein de confiance avant son voyage au Qatar pour le Mondial. Pour rappel, les Lions de l’Atlas sont logés dans le groupe F aux côtés de la Croatie, de la Belgique et du Canada. Les hommes de Walid Regragui lancent leur tournoi le mercredi 23 novembre face aux coéquipiers de Luka Modric.