Amical : le Brésil écrase le Ghana, porté par le duo Neymar-Richarlison

En tournée en France pour cette trêve internationale, la dernière avant la Coupe du monde, le Brésil affrontait le Ghana ce vendredi soir. Les Auriverdes se sont imposés facilement sur le score de (3-0), grâce notamment à un excellent Neymar.

Pour cette rencontre amicale, le sélectionneur Brésilein alignait d’entrée sa meilleure équipe, avec la présence de Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison ou encore Paqueta devant. Et sans surprise, les Brésiliens prenaient le contrôle du match dès l’entame. Une domination qui se concrétisait déjà à la 10è, grâce à un but de la tête de Marquinhos. Bien lancé, le Brésil faisait le break un peu avant la demi-heure de jeu sur une réalisation de Richarlison, bien servi par Neymar (2-0, 28è).

Juste avant la pause, le duo frappait une nouvelle fois, Richarlison encore à la finition et Neymar pour sa deuxième passe décisive du match (3-0, 40è). Au retour des vestiaires, le Brésil levait tranquillement le pied et gérait son avance. Le score n’évoluera plus dans la rencontre. La Seleção reste sur 6 victoires de suite et tentera de confirmer sa bonne forme des derniers mois face à la Tunisie mardi prochain. Pour rappel, les hommes de Tite sont dans le même groupe que le Cameroun au Mondial 2022.

De son côté, Le Ghana n’a pas rassuré pour sa première avec ses nouveaux internationaux, notamment Inaki Williams. Les Black Star devront relever le niveau face au Nicaragua. Pour rappel, les coéquipiers des frères Ayew sont tombés dans la poule de la mort au Mondial, en compagnie du Portugal et de l’Uruguay.