Amical: le Brésil douche la Tunisie (5-1), Neymar buteur

Pour son dernier match amical avant le Mondial 2022, le Brésil a corrigé la Tunisie sur le score de 5-1, ce mercredi soir au Parc des Princes.

Quelques jours après sa victoire facile (3-0) contre le Ghana, le Brésil affrontait la Tunisie pour son dernier match de la trêve internationale de septembre. Une rencontre qui faisait également office d’ultime test pour les Brésiliens avant la Coupe du monde 2022. Et les hommes de Tite ne sont pas ratés en s’imposant sur le score de 5-1.

Les Auriverdes trouvaient rapidement l’ouverture du score grâce à Raphinha, bien lancé par Casemiro (1-0, 11è). Contre toute attente, les Tunisiens égalisaient dans la foulée, sur une tête de Talbi (1-1, 18e), rendant fous de joie les supporters des Aigles de Carthage. Mais derrière, le Brésil allait faire un véritable carnage. Richarlison redonnait l’avantage aux siens (2-1, 19e), avant que Neymar ne fasse le break sur penalty (3-1, 29e). En fin de première mi-temps, Raphinha (40è), encore lui, portait la marque à 4-1. A noter le carton rouge de Rudy Buquet pour une faute dangereuse sur Neymar (43è).

En seconde période, le Brésil levait un peu le pied, mais trouvait quand même le moyen d’aggraver le score. Pedro, attaquant de Flamengo, marquait son premier but sous le maillot brésilien d’une belle reprise de volée dans la surface (5-1, 73e). Le Brésil enchaîne ainsi un 15è match sans défaite et confirme son statut de favori lors du Mondial qatari. Les Auriverdes débuteront la compétition contre la Serbie (24/11) dans le groupe G, avant d’affronter la Suisse (28/11) et le Cameroun (2/12).