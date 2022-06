Amical : l’Algérie s’impose sur le fil contre l’Iran

Ce dimanche, l’Algérie affrontait l’Iran dans un match amical. Les Fennecs se sont imposés sur le score serré de 2-1.

L’Algérie confirme sa bonne forme du moment. Après avoir enchaîné trois victoires lors des éliminatoires de la CAN 2023 contre l’Ouganda (2-0), le Niger (1-0) et la Tanzanie (2-0), les Fennecs défiaient ce dimanche l’Iran dans le cadre d’un match amical. Pour cette occasion, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a décidé de faire tourner son équipe en donnant une chance aux jeunes.

Malgré ce turnover, l’Algérie est sortie vainqueur de cette confrontation. Les algériens prenaient l’avantage avant la pause grâce au premier but en sélection de Riad Benayad (1-0, 44e). Mais l’Iran revenait au score en deuxième période par l’intermédiaire de Jahanbakhsh, l’ailier droit de Feyenoord (1-1, 64e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, le jeune attaquant Mohamed Amoura donnait la victoire à l’Algérie en fin de match (2-1, 83e).

Une victoire qui redonne un peu plus de confiance à des algériens qui avaient coulé ces derniers mois. Les Fennecs avaient notamment été éliminés lors de la phase de poule de la CAN 2022 en début d’année, avant de se faire sortir de la course à la Coupe du Monde par le Cameroun en barrages. Un nouveau cycle semble débuté pour Djamel Belmadi et ses hommes.