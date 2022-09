Amical: La liste du Brésil contre le Ghana et la Tunisie, avec plusieurs absents

Pour le compte de la nouvelle trêve internationale, prévue fin septembre, le Brésil va affronter le Ghana puis la Tunisie en amical. Le sélectionneur Auriverde Tite a dévoilé, ce vendredi, sa liste pour ces deux confrontations.

En guise de préparation pour la coupe du Monde 2022, le Brésil a choisi d’affronter le Ghana le 23 septembre prochain au Havre et la Tunisie quatre jours plus tard, à Paris, au Parc des Princes. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le sélectionneur brésilien a dévoilé son groupe pour ses deux rencontres. Une liste de 26 joueurs avec trois absents de marque, notamment Philippe Coutinho, Dani Alves et Gabriel Jesus. Un mauvais signal, surtout pour l’attaquant des Gunners à quelques mois du Mondial qatari.

Également présent à cette conférence de presse, le préparateur physique auriverde Fábio Mahseredjian a justifié l’absence de Dani Alves: « Dani est arrivé au Mexique et cinq jours plus tard, il a fait ses débuts. Il n’a pas eu de présaison. Il a eu une gastro-entérite qui lui a fait perdre de la masse. Cela a clairement affecté ses performances sur le plan physique. On sait qu’il peut le faire, mais pour le moment il n’est pas en mesure d’être avec nous pour ces deux matchs. Mais concernant, la Coupe du monde, il peut revenir »

Pour le reste, c’est du classique, avec évidemment la star brésilienne du moment, Vinicius Junior. Intenable en ce début de saison avec le Real Madrid, Vini animera sans doute l’attaque du Brésil aux côtés de Neymar, Rodrygo ou encore de la nouvelle recrue de Manchester United, Antony. Tite a également renouvelé sa confiance au milieu et à l’attaquant de Flamengo, Everton Ribeiro et Pedro.

Le groupe du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville), Danilo (Juventus), Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid), Ibañez (AS Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham United)

Attaquants : Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar Jr. (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid)