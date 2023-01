Amical: la grosse somme que va toucher le PSG pour les retrouvailles Messi-Ronaldo

Selon les informations de L’Equipe ce lundi, le PSG va toucher plus de 10 millions d’euros pour disputer le match amical en Arabie Saoudite contre une équipe locale composée de joueurs appartenant à Al-Nassr, club de Ronaldo, et Al-Hilal.

Jeudi prochain, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devraient se retrouver en Arabie Saoudite, dans le cadre d’un match amical entre le PSG et une sélection de joueurs issus d’Al-Nassr, club de CR7 et Al-Hilal. Une opposition attendue par toute la planète foot, même si c’est une rencontre sans enjeu, que va sans doute assister pour une dernière fois au duel qui a marqué ce sport lors des 15 dernières années, la communauté sportive. Mais, au-delà des retrouvailles entre les deux légendes, cette rencontre va apporter un gros pactole au club parisien.

En effet, pour ce déplacement en Arabie Saoudite, en pleine saison, le PSG va toucher plus de 10 millions d’euros comme l’indique L’Equipe. Le média français explique que cet argent va faire un peu de bien au compte du club, qui a eu un déficit de 370 millions d’euros au cours de la saison passée et celui pour l’exercice en cours s’annonce d’ailleurs dans les mêmes proportions.

Sur le plan sportif, le PSG n’est pas au mieux de sa forme avant ce match amical. Le club de la capitale française a été défait lors de deux de ses trois derniers matchs de Ligue 1, dont le déplacement sur la pelouse de Rennes ce dimanche soir, à l’occasion de la 19è journée du championnat, perdu sur la plus courte des marges (1-0). Ce déplacement devrait donc faire du bien à la confiance des joueurs parisiens, qui tenteront de décrocher une victoire pour le prestige.