Amel Bent a expliqué avoir pris ses distances avec la troupe des Enfoirés après le décès de sa grand-mère en novembre 2023, une épreuve qui l’a conduite à suspendre plusieurs projets professionnels, dont l’enregistrement d’un nouvel album et ses participations scéniques. L’artiste de 40 ans, révélée par la Nouvelle Star en 2004, a précisé à TV Mag qu’elle avait mis près d’un an pour traverser ce deuil et retrouver la disponibilité émotionnelle nécessaire à sa carrière.

Amel Bent quitte la troupe des Enfoirés après un décès
Amel Bent a expliqué avoir pris ses distances avec la troupe des Enfoirés après le décès de sa grand-mère en novembre 2023, une épreuve qui l’a conduite à suspendre plusieurs projets professionnels, dont l’enregistrement d’un nouvel album et ses participations scéniques. L’artiste de 40 ans, révélée par la Nouvelle Star en 2004, a précisé à TV Mag qu’elle avait mis près d’un an pour traverser ce deuil et retrouver la disponibilité émotionnelle nécessaire à sa carrière.

Connue pour son tube « Ma philosophie » et pour son engagement auprès des Restos du Cœur, Amel Bent faisait partie de la troupe des Enfoirés depuis 2006. Interprète régulière sur la scène française, elle a participé pendant près de deux décennies aux spectacles annuels organisés pour soutenir l’association caritative, avant de s’en retirer temporairement à la suite de ce drame familial.

Son absence parmi les artistes présents en 2024 a été relevée, à l’instar d’autres personnalités comme Christophe Maé et Lorie. Dans son entretien, la chanteuse a rappelé que cette mise à l’écart n’était pas un retrait définitif mais la conséquence d’une période où elle n’était pas en mesure de se produire et de s’investir pleinement.

Un deuil qui l’a poussée à s’éloigner des Enfoirés

Lors d’un entretien accordé à TV Mag en décembre, dans les studios du Lendit à Saint-Denis où se tiennent les auditions de The Voice, Amel Bent est revenue sur les mois qui ont suivi la disparition de sa grand-mère. Elle a expliqué que la perte est survenue alors qu’elle venait de commencer l’enregistrement d’un nouvel album, et que cet événement l’a conduite à interrompre brutalement ses activités artistiques.

La chanteuse a déclaré : « J’avais tout arrêté, même les concerts avec les Enfoirés où je me rendais depuis 2006 », soulignant l’impact émotionnel de la perte sur sa capacité à travailler. Membre régulière de la troupe depuis le milieu des années 2000, sa décision de marquer une pause a concerné aussi bien la scène que l’enregistrement et les engagements télévisuels.

Amel Bent a précisé avoir mis « un an » à se remettre de cette épreuve. Elle a dit ne pas pouvoir regagner le fauteuil de coach de The Voice sans la certitude d’être investie à 100 % : « Je ne pouvais pas revenir dans le fauteuil rouge de ‘The Voice’ sans avoir la certitude d’être investie à 100 % ». Après plusieurs mois d’absence, elle a repris progressivement ses activités.

La chanteuse a retrouvé son rôle de coach dans The Voice, qu’elle avait quitté il y a deux ans, et participera à la nouvelle saison où elle se disputera les talents face à Florent Pagny, Tayc et Lara Fabian.

