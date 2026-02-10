Ambre , la gagnante de la dernière promotion de la « Star Academy », est au cœur d’une polémique après qu’un incident technique sur TF1 a rendu audible, lors d’une rediffusion, une remarque off enregistrée: « J’ai détesté « . La séquence, reprise sur les réseaux sociaux, intervient après la diffusion d’une prestation d’Ambre aux côtés de Patricia Kaas et relance les discussions autour de la finale et du traitement médiatique de la jeune lauréate.

Ambre, la gagnante de la dernière promotion de la « Star Academy », est au cœur d’une polémique après qu’un incident technique sur TF1 a rendu audible, lors d’une rediffusion, une remarque off enregistrée: « J’ai détesté« . La séquence, reprise sur les réseaux sociaux, intervient après la diffusion d’une prestation d’Ambre aux côtés de Patricia Kaas et relance les discussions autour de la finale et du traitement médiatique de la jeune lauréate.

Le nom de la lauréate a été officialisé le samedi 7 février: Ambre s’est imposée face à Léa avec 59 % des voix. À 18 ans, la benjamine de la promotion succède à Pierre Garnier et à Marine. Le château de Dammarie‑les‑Lys a refermé ses portes, les professeurs ont retrouvé leurs activités et Ambre, déjà très sollicitée, enchaîne interviews et rendez‑vous médiatiques depuis son sacre.

La chanteuse, dont le nom de scène est présenté dans la presse comme Amber Jadah, prépare la suite de sa carrière entre la sortie annoncée d’un premier album et la participation à la grande tournée de la « Star Academy ». En l’espace de quelques jours, Ambre est intervenue dans plusieurs médias: entretiens accordés au Parisien, à Au Féminin, l’émission « Quotidien » sur TMC, Brut, et une invitation sur la matinale de TF1 par Bruce Toussaint, le mardi 10 janvier vers 9 h 30. Lors de la finale, elle a interprété avec Patricia Kaas la chanson Entrer dans la lumière, titre qu’elle avait choisi lors du casting de l’émission.

Publicité

Ambre (Star Academy) : sa prestation aux côtés de Patricia Kaas n’a pas fait l’unanimité

La polémique est née lors d’une émission matinale de TF1, dans la seconde partie intitulée « Bonjour ! Avec vous » présentée par Christophe Beaugrand. Autour de la table figuraient notamment Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Bénédicte Le Chatelier et Julie Toméï. Cette dernière a retracé le parcours d’Ambre et a rediffusé le duo d’Ambre et Patricia Kaas.

Au cours de cette brève diffusion, un incident technique a laissé des micros ouverts: on a distinctement entendu la phrase « J’ai détesté« . L’auteur du commentaire n’a pas été identifié de manière formelle ; certains internautes avancent l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de Cécile de Ménibus, sans confirmation.

La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscite des réactions d’internautes, sans qu’aucun membre du plateau n’ait, pour l’heure, apporté d’explication publique. TF1, sollicité à ce sujet, n’avait pas répondu aux demandes de commentaires à la date des publications reprises ici.