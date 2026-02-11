Ambre révèle ce que faisaient les candidats de la Star Academy une fois les lumières éteintes

Il y a un peu moins d’une semaine , Ambre a remporté la dernière saison de la Star Academy face à Léa, exprimant son émotion immédiate et sa gratitude envers le public, ses camarades et les professeurs : « je vais faire un malaise vagal… Merci au public pour la confiance depuis le début… Merci à toute la promo… Merci aux professeurs, merci à ma famille, merci au monde entier ». Sa victoire marque la fin d’un parcours suivi par de nombreuses interviews et réactions médiatiques.

Il y a un peu moins d’une semaine, Ambre a remporté la dernière saison de la Star Academy face à Léa, exprimant son émotion immédiate et sa gratitude envers le public, ses camarades et les professeurs : « je vais faire un malaise vagal… Merci au public pour la confiance depuis le début… Merci à toute la promo… Merci aux professeurs, merci à ma famille, merci au monde entier ». Sa victoire marque la fin d’un parcours suivi par de nombreuses interviews et réactions médiatiques.

Dans plusieurs entretiens post‑concours, la gagnante a détaillé ses projets artistiques et son positionnement musical. Ambre a évoqué pour Télé‑Loisirs une orientation pop mêlée à des influences rock et électro, tout en précisant sa volonté de débuter par un album en français avant d’envisager une portée internationale : « même si je rêve d’une carrière à l’international, je pense que je vais commencer par un album en français… Il faut que je me mette au clair avec moi‑même quand je serai en studio. Mais cela ne va pas être tout de suite. »

Interrogée également par Brut, la jeune artiste a confirmé son choix de nom de scène : « Amber Jadah sera mon nom de scène. C’était mon nom d’artiste avant que la Star Academy ne se présente à moi. » Elle a ajouté que son prénom réel étant Ambre, les deux appellations lui conviennent et que le nom choisi reflète son ambition de s’ouvrir à l’international.

Ambre revient sur la vie en communauté dans l’émission

Depuis la fin de la compétition, Ambre a multiplié les passages médiatiques. Dans une interview accordée à TF1+, elle est revenue sur l’expérience quotidienne au château de la Star Academy, soulignant la difficulté à gérer le bruit permanent et l’impact sur son rythme de vie : « C’est space, en fait il y a beaucoup de bruit tout le temps… J’appréhendais un peu. Parce que moi je suis quelqu’un de très solitaire dans la vraie vie. »

Elle a expliqué ressentir une forte fatigue et des maux de tête liés à l’accumulation d’émotions et de sollicitations pendant l’aventure : « J’avais une migraine de fou qui commençait à s’installer avec toute l’excitation, avec tout ce qui s’est passé… la fatigue aussi je pense. Donc, je ne pensais vraiment à dormir. » Ambre a décrit des nuits agitées où certains candidats prolongeaient les discussions tandis qu’elle réclamait le repos : « Il y en a qui étaient trop en mode : ‘C’est notre première nuit !’, moi je disais : ‘Je veux dormir ! Éteignez les lumières ! On s’en parle demain !’ »

Sur Europe 1, invitée de Culture Médias, Ambre a confirmé que les veillées tardives étaient surtout fréquentes au début du séjour lorsque la fatigue n’avait pas encore pris le dessus : « Alors ça, c’était surtout au début quand on n’était pas encore fatigués… Moi je me suis jointe au truc un peu plus tard parce que je voyais qu’il y en avait qui descendaient pour parler. »

Elle a précisé que, au fil des semaines, la gestion du sommeil et du repos est devenue une préoccupation collective : « Au bout de la deuxième semaine j’ai commencé à descendre avec eux… Après j’étais trop fatiguée, on était tous très fatigués, on a arrêté. À un moment donné c’est nous qui demandions à éteindre les lumières beaucoup plus tôt. »