Ambre et Léa (Star Academy) visées par une polémique après leur passage dans Quotidien

Ambre, grande gagnante de la treizième saison de Star Academy, et la finaliste Léa se sont retrouvées au cœur d’un malaise médiatique lors de leur première apparition télévisée après la finale, diffusée lundi 9 février sur TMC dans l’émission Quotidien. Entre questions sur le règlement du prix, interventions déplacées et réactions vives sur les réseaux sociaux, la séquence a été jugée par de nombreux internautes comme inadaptée au contexte de deux candidates encore sous le choc de la victoire.

Les deux jeunes femmes enchaînent depuis leur sacre les plateaux et interviews : télés, radios, séances photo et publications sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de Yann Barthès, la discussion a rapidement porté sur un point financier très concret, qui a transformé une première intervention officielle en un moment de tension palpable à l’antenne.

Interrogée sur la remise de son prix, Ambre a semblé déstabilisée. La chanteuse a déclaré ne pas être « au courant de rien » et a indiqué avoir transmis son RIB « tout à l’heure ». Elle a aussi confié ne pas avoir encore récupéré son trophée, symbole matériel de sa victoire.

Questions sur la prime et confusion sur son statut

Sur le plateau, Yann Barthès a posé la question de la différence de traitement entre la gagnante et la finaliste, évoquant pour Ambre un « album à la clé et 100 000 euros » contre un album seulement pour Léa. La formulation a mis en lumière l’écart financier associé aux rôles de gagnante et de finaliste, au moment où les deux artistes restaient émotionnellement fragiles.

La séquence a pris une tournure plus confuse lorsque Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard ont soulevé la question de la fiscalité de la somme. Yann Barthès a répondu : « On me dit que c’est imposable, désolé », déclenchant de l’incompréhension parmi certains téléspectateurs. La nature exacte du versement n’a pas été clarifiée sur le moment : dans le format de l’émission, les 100 000 euros se présentent traditionnellement comme une avance sur recettes liée au futur album, et non comme un gain net immédiat.

Cette précision — que l’avance est destinée à être recoupée par les ventes et les recettes futures de l’album — est ancienne dans le fonctionnement du concours. Le dossier rappelle que d’anciens lauréats, cités en exemple, ont ensuite « rempli les termes de leur contrat » grâce au succès de leurs projets musicaux, comme l’illustrent les parcours évoqués en plateau.

Face à l’axe de discussion centré sur l’argent, Léa a choisi de se présenter en position active : « Moi, je vais taffer, je vais gratter, je vais les toucher moi-même », a-t-elle déclaré, affichant un discours combatif et souhaitant rapidement retrouver sa famille la semaine suivante.