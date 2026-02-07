Amandine Pellissard se confie sur sa période noire

Amandine Pellissard , ancienne figure de la docu-réalité Familles nombreuses sur TF1, est aujourd’hui davantage au centre de polémiques et de cyberharcèlement que pour son activité sur une plateforme pour adultes qu’elle a lancée avec son époux Alex . En 2026, la mère de famille, devenue influenceuse X, a évoqué publiquement une jeunesse « très noire », son recours à la drogue comme échappatoire et un suivi médical de longue durée, précisant qu’elle suit un traitement à base de méthadone .

Amandine Pellissard, ancienne figure de la docu-réalité Familles nombreuses sur TF1, est aujourd’hui davantage au centre de polémiques et de cyberharcèlement que pour son activité sur une plateforme pour adultes qu’elle a lancée avec son époux Alex. En 2026, la mère de famille, devenue influenceuse X, a évoqué publiquement une jeunesse « très noire », son recours à la drogue comme échappatoire et un suivi médical de longue durée, précisant qu’elle suit un traitement à base de méthadone.

Connue pour son tempérament combatif et sa place centrale dans la série télévisée consacrée aux fratries nombreuses, Amandine Pellissard s’est d’abord tournée vers des collaborations d’influence « classiques », notamment en se rapprochant de la conseillère en image et gestion de carrières Magali Berdah. Face aux besoins financiers d’une grande famille, elle a ensuite choisi un modèle payant en ligne, mettant en ligne des contenus adultes « amateurs » accessibles via abonnement mensuel.

Cette reconversion a suscité une forte réaction sur les réseaux sociaux : critiques, moqueries et attaques ciblées ont accompagné la visibilité de ses contenus. La montée des tensions numériques l’a poussée à se défendre publiquement à plusieurs reprises, y compris sur des plateaux télévisés où elle s’est présentée avec des membres de sa famille pour répondre aux critiques.

Publicité

Parcours médiatique et révélations publiques

Sur le plan médiatique, Amandine Pellissard a multiplié les apparitions pour expliquer ses choix et tenter d’éteindre certaines polémiques. Invitée sur le plateau de TPMP, elle est notamment intervenue en présence de son mari, Alex, et, à une occasion, accompagnée de son fils aîné, Léo. Sur ce plateau, une psychologue a également livré un diagnostic présenté à l’antenne à propos de son profil, un déroulé ayant contribué à alimenter le débat autour de sa trajectoire personnelle et médiatique.

Dans une interview accordée à Jordan De Luxe, la mère de famille a abordé sans détour des épisodes sombres de son passé, évoquant la drogue comme une « échappatoire » à une enfance difficile. Elle a affirmé : « En tant qu’individu, qu’adulte, notre enfance fait ce qu’on devient… », précisant qu’elle avait traversé des « périodes très compliquées, très noires » et qu’elle était aujourd’hui « sous traitement à vie », traitement identifié comme de la méthadone lors de l’entretien.

Par ailleurs, dans un autre entretien publié sur le site Doctissimo, Amandine Pellissard est revenue sur des violences subies durant son enfance. Elle y a déclaré avoir été victime d’attouchements incestueux répétitifs sur plusieurs années, indiquant ainsi l’existence d’un passé familial traumatique qu’elle a évoqué publiquement à plusieurs reprises.

Publicité