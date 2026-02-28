Amandine Pellissard assume une sexualité libre dans sa vie maritale

Amandine Pellissard , connue pour son rôle dans l’émission Familles nombreuses sur TF1, a suscité une forte polémique après avoir annoncé une reconversion vers la création de contenus pour adultes sur une plateforme payante, impliquant son mari Alex . Entre succès télévisuel, diffusion de vidéos et photos intimes, convocations judiciaires et cyberharcèlement, la trajectoire médiatique de la mère de neuf enfants a progressivement basculé au centre de débats publics intenses.

Amandine Pellissard, connue pour son rôle dans l’émission Familles nombreuses sur TF1, a suscité une forte polémique après avoir annoncé une reconversion vers la création de contenus pour adultes sur une plateforme payante, impliquant son mari Alex. Entre succès télévisuel, diffusion de vidéos et photos intimes, convocations judiciaires et cyberharcèlement, la trajectoire médiatique de la mère de neuf enfants a progressivement basculé au centre de débats publics intenses.

Repérée par le grand public grâce au docu-réalité familial, Amandine Pellissard s’était distinguée par son caractère affirmé et sa forte présence à l’écran. Dans la série, elle apparaissait comme la cheffe de famille, organisant le quotidien d’une fratrie importante et affichant une relation marquée avec son époux, décrit comme plus réservé. Cette exposition a contribué à faire d’elle l’un des visages les plus suivis du programme.

Par la suite, Amandine a choisi de monétiser une partie de sa vie privée via une plateforme payante pour adultes, proposant abonnements, photos et vidéos explicites à un public d’abonnés. Des éléments diffusés dans les médias, dont un reportage de Jeremstar, ont montré des coulisses de sessions filmées au domicile du couple, provoquant une vive réaction des internautes, notamment en raison d’objets à caractère sexuel visibles dans le salon familial.

Amandine Pellissard : bascule médiatique et répercussions familiales

La publication de contenus à caractère pornographique par le couple a déclenché une vague de critiques et d’insultes sur les réseaux sociaux. Les attaques ont pris la forme de cyberharcèlement visant principalement Amandine, ainsi que de commentaires sur son apparence formulés par des personnalités médiatiques. Le recul de la vie privée vers une activité rémunérée a également entraîné des conséquences juridiques : le couple s’est retrouvé convoqué devant un juge pour enfants, selon les informations rapportées dans la presse.

Face à la polémique, Amandine et Alex sont également passés par les plateaux télévisés. En janvier 2023, le couple a été au centre d’un débat relayé par l’émission Touche pas à mon poste (TPMP), où les chroniqueurs ont critiqué leur activité. Sur ce plateau et dans d’autres entretiens, Amandine a défendu son choix en invoquant la logique de marché : « C’est le principe de l’offre et de la demande. Il y a une demande au départ… », a-t-elle déclaré, rappelant que des abonnés de longue date lui suggéraient de proposer ce type de contenu.

Le couple a par ailleurs reconnu fréquenter certains lieux à forte connotation sexuelle, sans toutefois admettre la pratique systématique de l’échangisme, et a évoqué des séjours dans des camps naturistes comme celui du Cap d’Agde. Selon leurs déclarations, Alex n’était pas initialement favorable à l’exposition de leur intimité en ligne, mais a fini par participer, tant en prenant des photos qu’en intervenant dans des saynètes.

