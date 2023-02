Alvaro Morata: « Au final ça n’arrive pas qu’à Vinícius »

Dans un entretien accordé à ESPN, Alvaro Morata a assuré que Vinicius Jr n’est pas le seul footballeur victime d’insultes déplacées en Espagne. L’attaquant de l’Atletico Madrid a également condamné les insultes racistes.

C’est la mode cette saison à travers les pelouses espagnoles. Vinicius Jr est systématiquement la cible d’insultes et de propos parfois racistes de la part des supporters des clubs adverses du Real Madrid. Le prodige brésilien, qui est jugé trop provocateur dans son jeu, n’est pourtant pas à plaindre selon Alvaro Morata. L’attaquant de l’Atletico Madrid affirme en effet que Vini n’est pas le seul joueur de Liga victime de ce genre de traitement.

«Au final ça n’arrive pas qu’à Vinícius. Ça nous arrive à tous. Moi aussi quand je vais jouer à l’extérieur, je suis insulté. On entend qu’il est insulté tous les jours car il est très médiatisé, mais je vous assure que cela arrive à beaucoup de gens. Cela fait partie du football», a expliqué l’attaquant espagnol lors d’un entretien accordé à ESPN et relayé par Footmercato. Le joueur passé par la Juventus, le Real Madrid et aussi Chelsea a toutefois fermement condamné les insultes racistes.

«C’est inacceptable, incompréhensible et cela ne devrait pas avoir sa place dans le football. La personne qui va dans un stade pour faire ça ne devrait plus y entrer de sa vie. Il y a des familles, des enfants, ce n’est pas possible. Je pense que ce devrait être une raison de les expulser. Nous devons prendre l’exemple de la Premier League. Si une personne fait une telle chose dans un stade ou à l’extérieur… elle ne sera pas autorisée à nouveau à assister à un événement sportif. C’est comme ça que ça devrait être ici en Espagne aussi», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Real Madrid et l’Atletico Madrid se retrouvent ce samedi au Santiago Bernabeu, lors de la 23è journée du championnat espagnol. Une rencontre cruciale pour deux équipes à la recherche de points.