Alpha Blondy : son titre « Layiri », en feat avec Sidiki Diabaté officiellement disponible (Vidéo)

Le nouveau titre « Layiri », (promesses) de la super célébrité de la musique ivoirienne, Alpha Blondy, issu de son dernier album « Eternity », est officiellement disponible depuis la soirée de ce jeudi 02 juin 2022, sur Youtube. Ce son est réalisé en collaboration avec le jeune artiste malien Sidiki Diabaté.

En featuring avec la star malienne Sidiki Diabaté, la méga star ivoirienne, Alpha Blondy a dévoilé son nouveau titre « Layiri », qui signifie (promesses), dans la soirée de ce jeudi 02 juin 2022.

En effet, ce clip réalisé par Roland Gogo, évoque l’histoire d’une dame qui, à la recherche de progéniture, a consulté un arbre sacré afin d’obtenir un enfant. Quelque temps après, elle contracte effectivement une grossesse. Cependant, après accouchement, le génie, qui lui a fait don de l’enfant est revenu le reprendre. C’est donc un thème, purement Africaniste qui parle à tous les Africains.

Plus de 90.000 vues sur Youtube en 24h

Cette grosse collaboration musicale entre Alpha Bondy et Sidiki Diabaté fait déjà exploser. En 24 heures, le clip « Layiri » a enregistré 92912 vues sur Youtube. Un chiffre prometteur lorsqu’on connaît le poids musical de ces deux artistes.

Quarante ans de carrière pour Alpha Blondy

L’Afrique et le monde découvraient ce prophète du reggae ivoirien avec le single Brigadier Sabary (Opération coup de poing), son premier classique, en 1982.

Après un court silence discographique de quatre ans, suite à la sortie de « Human Race », l’artiste reggae le plus populaire du continent africain a sorti son vingtième album studio, « Eternity ». Sur cet album, l’on peut retrouver: des textes engagés (Excision avec Clinton Fearon, Immigrés, le single Pompier pyromane), une reprise inspirée (African Rebel, adaptation de Soul Rebel du grand frère Bob Marley), des invités de marque (Stonebwoy sur Love Power, Sidiki Diabaté sur Layiri (Le Serment)) et la mise en musique de discours politiques sur Épistémicide, avec les voix de l’historien et auteur Cheikh Anta Diop, la femme politique Aminata Traoré et l’écrivaine Fatou Diome.

Toujours aussi passionné, engagé et toujours très reggae, l’album « Eternity » promet.