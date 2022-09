Alpha Blondy: le reggeaman sous le charme de Miss Côte d’Ivoire, Marlène Kany Kouassi

Souvent Moquée pour son habillement depuis son élection en tant que Miss Côte d’Ivoire 2022, Marlène Kany Kouassi peut compter sur le soutien d’Alpha Blondy

qui lui a témoigné son attachement lors de leur retrouvaille en France, mardi dernier.

Miss Côte d’Ivoire 2022, Marlène Kany Kouassi représente la Côte d’Ivoire au concours Miss Monde 2022. Alors qu’elle est critiquée à cause de son style vestimentaire depuis son élection en juillet dernier, la légende Alpha Blondy lui a dompté le moral avec

ses compliments.

En effet, à son arrivée en France avec ses dauphines, Kany Marlène Kouassi s’est affichée avec la légende du reggae Alpha Blondy. Contrairement à ses détracteurs, Alpha Blondy est tombé sous son charme. “Baramôgôs notre Miss Côte d’Ivoire est Zo et kpata!!! On vient d’atterrir à Paris… On s’en va dans froid comme ça!!« , a-t-il écrit.

Pour rappel, pour avoir opté pour une tenue peu ordinaire, la miss du Sud Comoé est au cœur de la polémique depuis plusieurs jours en Côte d’Ivoire.