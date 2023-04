Alpha Blondy: à 03 ans, son fils Prince bleu décroche son Master en….

- Publicité-

En pleine forme ces derniers jours, la star ivoirienne Alpha Blondy ne manque pas l’occasion de faire parler de lui sur la toile. Dans une récente publication, le reggae man ivoirien a annoncé fièrement que son benjamin de 03 ans a réussi à décrocher son master dans un domaine insolite.

Le célèbre chanteur ivoirien Alpha Blondy, connu pour ses tubes mondialement célèbres tels que « Brigadier Sabari » ou encore « Jerusalem », est un père comblé et fier de son fils benjamin, surnommé le Prince bleu. Très proche de ce dernier, la star du reggae n’hésite pas à le faire savoir à travers des publications touchantes sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Alpha Blondy avait partagé une vidéo de son fils en train de chanter avec ferveur les paroles d’une de ses chansons. Et cette semaine, le chanteur est revenu avec une publication des plus amusantes : une photo de son fils tenant un livre, accompagnée d’une légende incroyable. En effet, le chanteur annonce que son fils vient tout juste d’être « diplômé d’un Master Biberon et Alloco », ajoutant avec humour : « Les Baramôgôs, venez féliciter votre étudiant ».

Très vite, cette annonce a suscité une vague de réactions positives sur les réseaux sociaux. Pendant que certains fans saluaient l’artiste pour son sens de l’humour et sa complicité avec son fils, d’aucuns ont même suggéré que le Prince bleu pourrait être destiné à une carrière artistique, suivant ainsi les traces de son célèbre papa.

En tout cas, cette annonce amusante de Alpha Blondy montre une fois de plus l’amour et la fierté qu’il éprouve envers son fils, tout en démontrant son humour et sa capacité à faire sourire ses fans. Une belle preuve que la famille est avant tout une valeur importante pour cet artiste talentueux.

