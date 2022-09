Allô Caviar: Tina Glamour reçoit le prix de « meilleure invitée » sur l’émission d’Hamond chic

Après avoir battu le plus grand record d’audience lors de son passage sur l’émission Allô Caviar animée par la coach Hamond Chic, Tina Glamour a été honorée. Elue meilleure invitée Allô Caviar, la mère de Dj Arafat a reçu un trophée et une coquette somme en guise de récompense

Life Tv a réussi à révolutionner le paysage médiatique durant ces vacances à travers son émission Allô Caviar. Démarré au début du mois d’août, ce programme télévisuel de divertissement a connu un succès fulgurant en dépit des nombreuses critiques qui ont circulé sur la toile.

L’un des épisodes qui ont d’ailleurs retenu l’attention de tout le monde était sans doute le passage de la mère de la Chine Tina Glamour sur le plateau de l’émission. Reçue par la coach Hamond Chic le lundi 1er août dernier, la mère du feu Anges Didier Houon, a fait de troublantes révélations sur Carmen Sama, la veuve de son fils DJ Arafat.

L’on se rappelle encore que ce numéro de l’émission Allô Caviar a battu un grand record en terme d’audience. Il a été en effet, suivi par près de 55 mille personnes sur Facebook et a fait l’effet d’un séisme pailleté en raison des croustillantes révélations de Tina Glamour sur sa belle-fille Carmen Sama.

Fort de cet exploit, Valentine Logbo a été élue ce lundi 12 août 2022, meilleure invitée Allô Caviar au J.M Talk. Elle a été récompensée avec la somme de 200.000FCFA, un trophée en cristal 3D et une tasse J.M Talk comme souvenir.

Dans la foulée, l’actrice Brigitte BLEU AGBRE, mère de l’influenceur et blogueur Apoutchou national a reçu un sac de luxe certifié de la marque Michael Kors.

Pour rappel, cette performance de Tina Glamour lors de son passage sur l’émission avait fait réagi plusieurs célébrités dont le Général Camille Makosso. « Nouveau record d’audience Facebook 55k avec Coach Hamond Chic et maman Tina Glamour, mère de DJ Arafat. Je tiens à féliciter Coach Hamond Chic qui monte et que plus rien ne peut arrêter. Si Carmen décide de répondre, elle pulvérisera ce record. Si un thème choquant est positionné avec Emma Lohoues, ça va péter. C’est la Côte d’ivoire qui gagne. Bravo maman Tina et Rendez-vous le 12 août », avait écrit le père de la Marmaille.