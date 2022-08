Allô Caviar : Tina Glamour bat le plus grand record sur Life TV

L’émission « Allo Caviars » diffusée sur Life TV du lundi 1er août 2022, a reçu la mère du feu DJ Arafat, Tina Glamour. Cette émission a été suivie par près de 55 mille personnes sur Facebook. Ce record battu par la Spendja n’est pas passé inaperçu.

L’influenceuse ivoirienne Coach Hamond Chic, désormais présentatrice de la nouvelle émission dénommée « Allô Caviar », diffusée sur la chaine de télévision Life TV a reçu Valentine Logbo, connue plus sous le pseudonyme professionnel Tina Glamour, la mère du feu Anges Didier Houon, ce lundi 1er août 2022. Au cours de l’émission, la Spendja a fait de troublantes révélations sur Carmen Sama, la veuve de son fils DJ Arafat.

Le moins qu’on puisse dire est que ce numéro de l’émission a battu un grand record en terme d’audience. En effet, elle a cumulé près de 55 mille personnes sur la page Facebook de Life Mag.

Connue pour ne rater aucune occasion de faire parler d’elle, Tina Glamour n’a pas laissé cette performance passée inaperçue. « Le plus grand record d’audience en direct sur Facebook de l’Emission « Allô Caviar » de Life TV. Rdv le 12 août 2022 au Palais de la Culture à 19h. Les tickets du concert de la Renaissance sont disponibles au palais de la culture au Menecrer et au Desaltero. Contact : 07 08 23 04 22 Adeline », a publié la Djadja.

Face à cette performance de Tina Glamour, le Général Camille Makosso, le père de la Marmaille s’est incliné. Mais il a poursuivi en ajoutant que Carmen Sama peut aussi faire mieux que ça. « Nouveau record d’audience Facebook 55k avec Coach Hamond Chic et maman Tina Glamour, mère de DJ Arafat. Je tiens à féliciter Coach Hamond Chic qui monte et que plus rien ne peut arrêter. Si Carmen décide de répondre, elle pulvérisera ce record. Si un thème choquant est positionné avec Emma Lohoues, ça va péter. C’est la Côte d’ivoire qui gagne. Bravo maman Tina et Rendez-vous le 12 août », a publié Makosso.

Pour rappel, au cours du tout premier numéro de ladite émission, l’influenceuse Coach Hamond Chic a tenu des propos qui ont mis la toile en ébullition. « Tu n’es pas ambitieuse. Comment tu veux tomber enceinte d’un chauffeur? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte ? Prends l’enfant pour le donner à ton Sugar (amant d’un certain âge) », a-t-elle laissé entendre. Ces propos sont rapidement devenus source d’une vive polémique sur la toile. Dans la foulée, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) est montée au créneau pour recadrer les responsables de la chaîne Life TV.