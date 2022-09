Allô Caviar: Bob Lee démonte Fabrice Sawegnon, « tu ne finiras jamais avec les tricheries »

Bob Lee ne cesse d’enchainer les attaques sur la toile depuis la fin de la première saison de l’émission Allô Caviar qui a té diffusée sur Life Tv. Après s’en est pris violement à la coach Hamond Chic, le blogueur vient de balancer sur le boss de Life Tv, Fabrice Sawegnon l’accusant d’être un tricheur.

C’est la fin d’une émission qui a sans doute réussi à révolutionner le paysage médiatique en Côte d’Ivoire. Allô Caviar, cette émission animée par la coach Hamond Chic a connu un véritable engouement sur la toile au point d’exploser les records en matière d’audience.

Après plus d’un mois de tournage, l’émission qui a alimenté la toile avec une série de buzz a finalement connu son épilogue. Cependant, depuis l’annonce de la fin de ce programme télévisuel, le blogueur Bob Lee n’arrête pas d’attaquer les acteurs de cette émission.

En effet, le blogueur connu pour ses prises de positions à polémique s’est attaquée au premier responsable de Life Tv, l’assurant d’avoir acheté des vues lors de la diffusion des épisodes.

« Toi tu ne finiras jamais avec les tricheries, apparemment c’est dans le sang. Une émission dont tout le monde a vu l’échec. Après le passage de Molare l’émission a commencé par chuter, vous avez commencé par acheter les vues, viens me dire que c’est faux. Tina Djadja n’est pas connue mais à son passage vous avez fait carrément plus de 50000 vues », a-t-il indiqué.

Poursuivant sur la même lancée, Bob a par la suite révélé qu’il est convaincu que ce score incroyable de vue qu’a réalisé l’émission n’a pas été possible de façon naturelle. « Vous avez payé les vues et on sait. Dans ce business des réseaux sociaux, tu es venu nous trouver là. Nous ça fait 7 ans qu’on est dedans. Tu peux tromper tout le monde, mais pas nous », a-t-il écrit.

Pour l »heure, l’homme d’affaires et directeur de Life Tv n’a pas encore réagi à propos de ces accusations qui font boule de neige. Mais en attendant, il peut compter sur le soutien des internautes. Ces derniers n’ont pas fait cadeau à Bob Lee et le traitent de jaloux.