« Allez vous faire foutre » : Elon Musk insulte les annonceurs qui ont quitté X (ex-Twitter)

Elon Musk a envoyé balader les annonceurs qui ont arrêté leurs publicités sur son réseau social X après la polémique qu’il a créé en soutenant un post antisémite.

Ce mercredi, alors qu’ils répondait aux questions du journaliste Andrew Ross Sorkin dans le cadre du DealBook Summit organisé par le « New York Times », le milliardaire s’est adressé directement à ses anciens annonceurs de X, présents à l’évènement.

« Allez vous faire foutre »

Les accusant de mettre en péril le réseau social, l’homme d’affaires leur a tout simplement conseillé « d‘aller se faire foutre« . Tout de suite après, Elon Musk a fait semblant d’interpeller Bob Iger, le PDG de Disney : « Hey, Bob ! », a-t-il ironisé. Disney fait en effet partie des grandes entreprises qui ont décidé de retirer leurs publicités de la plateforme à la suite d’un tweet très controversé du « big boss », tout comme Apple ou le câblo-opérateur Comcast.

« J’espère qu’ils vont arrêter. Ne faites pas de publicité sur la plateforme. Si quelqu’un essaie de me faire chanter avec de la publicité, me fait chanter avec de l’argent, allez vous faire foutre« , a-t-il plus précisément dit. « Allez. Vous. Faire. Foutre » a-t-il insisté. « Est-ce que c’est clair ? Je l’espère. Hey, Bob, si tu es dans le public, voilà comment je me sens. Ne faites pas de publicité.«