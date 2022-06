Allemagne vs Angleterre : les compos officielles, avec Harry Kane

L’Allemagne et l’Angleterre s’affrontent ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La deuxième journée de la Ligue des Nations se poursuit ce mardi, avec un choc palpitant entre l’Allemagne et l’Angleterre. Tenue en échec par l’Italie (1-1) lors de la première journée, la Mannschaft doit se relancer dans cette compétition. Idem pour l’Angleterre qui a été battu, à la surprise générale, par la Hongrie (0-1) lors de son premier match. Une affiche qui s’annonce donc très prometteuse.

Pour ce choc, Hansi Flick effectue 7 changements par rapport à son dernier onze. Seuls Neuer, Rüdiger, Kimmich et Müller sont reconduits. Du côté des Three Lions, Stones, Trippier, Philliphs, Saka et Sterling sont titulaires et remplacent Coady, Alexander-Arnold, Bellingham, Justin et Bowen.

Les compos officielles

Allemagne : Neuer- Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum – Gündogan, Kimmich, Musiala – Havertz, Müller, Hofmann

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Phillips, Rice, Saka – Sterling, Kane, Mount