Allemagne: une femme tue son sosie pour simuler sa propre mort

Une Allemande est accusée du meurtre d’un sosie qu’elle a trouvé sur Instagram dans une tentative élaborée de simuler sa propre mort, a-t-on appris auprès de The Guardian.

L’auteure présumée identifiée comme Sharaban K. a tué sa victime, une blogueuse mode d’origine algérienne domiciliée dans le land voisin du Bade-Wurtemberg, selon les enquêteurs, rapportés par The Guardian. L’incident avait eu lieu le 19 août dernier.

La « tueuse », une esthéticienne munichoise de 23 ans d’origine irakienne, avec l’aide de son petit ami, un certain Sheqir K, a asséné 50 coups de couteau à son sosie, avant d’abandonner le corps inanimé sur le siège arrière de la Mercedes du couple. Les deux personnes se sont ensuite volatilisées dans la nature.

Lorsque le corps a été retrouvé, la police a retracé l’immatriculation de la voiture jusqu’à la famille de Sharaban K.. Étant donné que le cadavre avait été défiguré, les enquêteurs ont supposé qu’elle était la victime. Cependant, un rapport d’autopsie ultérieur a révélé que la véritable victime était Khadidja O., déclenchant une enquête sur cette affaire surnommée « le meurtre du sosie » par les médias allemands.

Sharaban K. et son complice ont finalement été retrouvés et arrêtés. La jeune femme est accusée de meurtre et risque la prison à vie si elle est reconnue coupable de ce crime horrible. Quant à son petit ami, Sheqir K, il est également accusé de complicité et risque également une peine de prison.

Selon la police allemande, Sharaban K qui entretient des relations conflictuelles avec sa famille aurait mis en place ce scénario macabre pour rompre les amas avec les siens. Avec son copain, elle a contacté plusieurs femmes qui lui ressemblaient, via les réseaux sociaux.

L’une d’entre elles est tombée dans le piège, le couple de meurtriers l’attirant en prétextant un rendez-vous d’affaire. Le couple aurait tué la jeune femme dans un bois entre Heilbronn et Ingolstadt avant de transporter son corps jusqu’à proximité du domicile des parents de Sharaban, selon The Guardian.

Avec de longs cheveux noirs raides, un teint similaire et un maquillage épais, Khadidja ressemblait « étonnamment » à Sharaban, selon la police, au point où certains des proches de l’esthéticienne ont juré avoir reconnu leur fille.