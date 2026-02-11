Allemagne : un Américain condamné à deux ans et huit mois pour avoir offert ses services au renseignement chinois

Un ancien employé civil d’une base militaire américaine située dans le sud-ouest de l’Allemagne a écopé, mercredi 11 février, d’une peine de deux ans et huit mois de prison ferme pour avoir mis son expertise au service des services de renseignement chinois.

La personne condamnée, de nationalité américaine, travaillait entre 2017 et 2023 pour une société civile partenaire du département américain de la Défense. Son activité au sein de cette entreprise, liée à la logistique ou aux services par contrat, a conduit à des accusations liées à des liens avec Pékin.

Le prévenu a renoncé à contester la décision en appel, a indiqué le tribunal de Coblence dans un communiqué publié après l’audience. La cour a donc confirmé la peine d’emprisonnement ferme sans qu’un recours suspensif ne vienne remettre en cause le jugement.

Procédure et éléments communiqués

Le tribunal de Coblence s’est limité à rendre publique la sentence et la décision de ne pas interjeter appel ; peu d’informations complémentaires ont été diffusées officiellement. Le communiqué n’a pas détaillé la nature exacte des contacts ni les éléments de preuve présentés au cours du procès.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des tentatives de pénétration d’informations sensibles par des services étrangers. Les autorités judiciaires allemandes et américaines restent toutefois discrètes sur les suites potentielles et les éventuelles enquêtes connexes.