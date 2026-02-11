Allemagne : Merz exhorte l’Europe à alléger drastiquement sa réglementation pour éviter le déclin économique

Mercredi, le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté les dirigeants européens à prendre des mesures ambitieuses pour contrer ce qu’il a qualifié d’érosion de la compétitivité du continent. Il a notamment insisté sur la nécessité de diminuer fortement les contraintes réglementaires si l’Europe veut éviter un lent déclin économique.

Selon lui, le vieux continent a accumulé, sur plusieurs décennies, un retard par rapport à ses principaux concurrents, et il estime qu’il est grand temps de rompre avec cette tendance. Son intervention s’adressait à un auditoire composé d’industriels rassemblés à Anvers, en Belgique.

Pour Merz, alléger la réglementation signifie rendre l’environnement des entreprises plus souple afin de stimuler l’innovation, les investissements et la création d’emplois. Il a plaidé pour des choix politiques audacieux, susceptibles de redonner de la marge de manœuvre aux acteurs économiques confrontés à une concurrence internationale féroce.

Ses propos interviennent au cœur d’un débat européen récurrent sur l’équilibre entre protection réglementaire et attractivité économique : certains estiment que la réduction des normes favorisera la croissance, d’autres craignent des régressions sociales ou environnementales si les garde-fous sont affaiblis.

En s’adressant à des dirigeants d’industrie à Anvers, Merz a voulu souligner l’urgence d’une réponse collective, insistant sur l’idée que sans décisions courageuses, le continent risque de perdre du terrain face à des économies plus dynamiques.