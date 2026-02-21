Allemagne : l’Ours d’or de la Berlinale décerné à Ilker Catak pour «Yellow Letters»

La Berlinale 2026 a sacré « Yellow Letters », œuvre du cinéaste Ilker Catak, qui remporte l’Ours d’or du meilleur film. Le long métrage suit le parcours d’un metteur en scène d’origine turque et de son épouse, comédienne, confrontés à une interdiction soudaine de travailler en raison de leurs prises de position politiques.

La Berlinale 2026 a sacré « Yellow Letters », œuvre du cinéaste Ilker Catak, qui remporte l’Ours d’or du meilleur film. Le long métrage suit le parcours d’un metteur en scène d’origine turque et de son épouse, comédienne, confrontés à une interdiction soudaine de travailler en raison de leurs prises de position politiques.

Réalisé en Allemagne, le film a décroché la plus haute distinction du festival à l’issue d’une cérémonie qui n’a pas échappé aux tensions extérieures. L’édition a en effet été largement traversée par les répercussions du conflit au Proche-Orient et par des discussions vives sur le rôle engagé que peut ou doit tenir le cinéma aujourd’hui.

Dans « Yellow Letters », Catak met en scène les conséquences humaines d’une censure politique: la perte de moyens d’expression, la fragilisation des carrières artistiques et les choix moraux imposés aux protagonistes. La narration s’attache autant aux silences qui pèsent sur les personnages qu’aux gestes quotidiens qui révèlent leur résistance.

Publicité

Le film, tourné sur le sol allemand, a été salué pour sa direction d’acteurs et pour la façon dont il interroge l’intersection entre intimité et engagement public. Son couronnement intervient alors que la communauté cinématographique débat de plus en plus de l’équilibre entre art et militantisme.

Réactions et débats sur la scène festivalière

La décision du jury a suscité des commentaires contrastés parmi la critique et le public: certains ont vu dans « Yellow Letters » un portrait puissant de l’oppression culturelle, d’autres ont souligné la dimension résolument politique de la proposition artistique. Au-delà du palmarès, c’est la question de la responsabilité du cinéma face aux crises contemporaines qui a dominé les échanges.

Pour nombre d’observateurs, le film reflète aussi des tensions plus larges au sein des diasporas et des milieux artistiques européens, où se jouent des confrontations entre liberté d’expression et pressions institutionnelles ou sociales. La victoire de Catak relance ces interrogations et promet de prolonger le débat pendant les prochaines semaines de diffusion et d’examen critique.