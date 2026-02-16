Allemagne : les efforts de la France en dépenses de défense jugés insuffisants

Le responsable de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, a jugé lundi que la France n’allait pas assez loin pour renforcer ses dépenses militaires et consolider une souveraineté européenne effective. Lors d’une interview accordée à la radio Deutschlandfunk, il a pointé un écart entre les propos prononcés à Paris et les mesures prises sur le terrain.

Wadephul a rappelé que le président Emmanuel Macron souligne régulièrement l’importance d’une autonomie stratégique européenne. Mais, a-t-il ajouté, rappeler cet objectif ne suffit pas : il faut aussi transformer ces paroles en politiques concrètes au niveau national.

Selon lui, les initiatives actuellement menées en République française ne permettent pas d’atteindre cet objectif. Il estime que les actions entreprises demeurent trop limitées pour que l’Europe puisse véritablement compter sur des capacités de défense accrues et une souveraineté renforcée.

Exigence d’une cohérence entre discours et actes