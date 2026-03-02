Allemagne : Le chancelier Merz juge le seuil vers un avenir incertain franchi avec la mort de Khamenei

Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé, dimanche 1er mars, que la disparition de l’ayatollah Khamenei ouvrait une période d’incertitude pour l’avenir de la région.

Il a reconnu en parallèle le sentiment de libération exprimé par certains Iraniens, qui voient dans cet événement la possible fin du pouvoir clérical en place depuis des décennies.

Face aux premières ripostes et au risque d’une escalade au Moyen-Orient, Merz a exhorté les autorités de Téhéran à cesser sans délai leurs frappes indiscriminées pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Le chef du gouvernement allemand a par ailleurs confirmé qu’il se rendrait à Washington le 3 mars pour s’entretenir avec le président américain Donald Trump des récents développements dans la région, a indiqué l’AFP.

Enjeux diplomatiques et implications régionales

Cette visite doit, selon Merz, servir à coordonner une réponse commune face aux tensions croissantes et à examiner les moyens de contenir les répercussions sur la stabilité régionale.

Les entretiens avec la Maison-Blanche porteront sur l’ensemble des évolutions au Moyen-Orient et sur les actions diplomatiques à privilégier pour limiter le risque d’embrasement.