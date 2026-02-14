Benin Web TV
Allemagne : environ 200 000 manifestants contre les autorités iraniennes à Munich

Les forces de l’ordre munichoises ont évalué à quelque 200 000 le nombre de personnes réunies samedi après-midi dans la capitale bavaroise pour manifester contre les autorités iraniennes. Le rassemblement intervient alors que se tient à Munich la conférence sur la sécurité (MSC), un sommet auquel participent des responsables internationaux et qui se poursuit jusqu’à dimanche.

Le · MàJ le
Les forces de l’ordre munichoises ont évalué à quelque 200 000 le nombre de personnes réunies samedi après-midi dans la capitale bavaroise pour manifester contre les autorités iraniennes. Le rassemblement intervient alors que se tient à Munich la conférence sur la sécurité (MSC), un sommet auquel participent des responsables internationaux et qui se poursuit jusqu’à dimanche.

Un comptage initial avait fait état d’environ 80 000 manifestants avant que la foule n’augmente sensiblement au fil des heures. Sur place, une journaliste de l’AFP a observé l’afflux continu de participants se dirigeant vers la Theresienwiese, vaste esplanade située à l’ouest de la ville.

Les personnes présentes réclamaient le départ du régime en place en Iran, motivées par la colère suscitée par une répression violente qui a étouffé une importante vague de contestation depuis la fin du mois de décembre.

Mobilisation massive à l’ombre du sommet international

La manifestation a pris une ampleur remarquable dans le contexte du rassemblement diplomatique, attirant l’attention sur la situation dans la République islamique au moment où des chefs d’État et des ministres sont réunis à Munich. Le mouvement de protestation, alimenté par des mois de tensions internes, trouve ainsi un écho visible sur la scène internationale.

