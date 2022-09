Allemagne: deux forfaits contre la Hongrie et l’Angleterre

L’Allemagne devra se passer des services de Manuel Neuer et Leon Goretzka pour les deux derniers matchs de groupes de la Ligue des Nations. Les deux joueurs ont été testés positifs au Covid-19 ce mercredi matin.

Dans le cadre de la trêve internationale de septembre, qui a débuté cette semaine, l’Allemagne affrontera la Hongrie (vendredi 23 septembre) et l’Angleterre (lundi 26 septembre) à l’occasion des deux derniers matchs de groupes de la Ligue des Nations. Initialement convoqué pour ces deux rencontres, Manuel Neuer et Leon Goretzka ont finalement dû déclarer forfait. Les deux joueurs de la Mannschaft ont été testés positifs au covid-19 ce mercredi matin.

“Leon Goretzka (27 ans) et Manuel Neuer (36 ans) ont été testés positifs au virus corona mercredi matin. Les deux joueurs nationaux du FC Bayern Munich ont été isolés et quitteront l’hôtel de l’équipe. En raison d’un test corona positif dans l’environnement privé d’un joueur, l’équipe médicale de l’équipe nationale a effectué un test antigénique rapide. L’exigence pour toute l’équipe et l’équipe derrière l’équipe d’arriver était un test antigénique rapide négatif. Dans les prochains jours, les contacts des deux joueurs seront testés régulièrement”, a expliqué la Fédération allemande de football dans un communiqué publié sur son site officiel.

Pour remplacer Neuer, le gardien d’Hoffenheim, Oliver Baumann, a été appelé. “D’autres nominations tardives seront annoncées tout au long de la journée”, a précisé la DFB dans sa publication. Actuellement 2è du groupe 3 de la Ligue A, l’Allemagne devra remporter ses deux prochains matchs, pour éviter les calculs et s’offrir une place dans le Final Four de la compétition.