Allemagne : BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules pour risque d’incendie

Le groupe automobile allemand BMW a annoncé mercredi le rappel de plusieurs centaines de milliers de voitures, motif : un risque d’incendie. L’information a été confirmée à l’AFP par une porte-parole du constructeur et reprend des éléments publiés par le magazine spécialisé Kfz-Betrieb.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, le constructeur explique que des contrôles qualité ainsi que des signalements de clients ont mis en lumière un défaut affectant le démarreur. Selon BMW, cette défaillance pourrait, dans certaines situations extrêmes, provoquer un départ de feu au sein du véhicule.

La procédure de rappel vise à identifier les automobiles concernées et à procéder aux interventions nécessaires pour éliminer le risque. BMW a indiqué vouloir mener des vérifications et, le cas échéant, remplacer ou réparer les pièces incriminées afin de garantir la sécurité des propriétaires.

Les propriétaires affectés seront contactés par le constructeur ou ses services pour organiser les contrôles. BMW n’a pas précisé dans son communiqué le détail des modèles impliqués ni le calendrier complet de cette campagne de rappel, se contentant de souligner l’importance des opérations correctives pour prévenir tout incident.

