Ali Abdi enregistre une statistique notable avec l’OGC Nice en Ligue 1

À 32 ans, Ali Abdi s’impose comme une figure incontournable de l’OGC Nice. Le défenseur tunisien, gaucher, ne se contente pas d’assurer ses tâches défensives : il influence régulièrement le jeu offensif de son équipe et s’est forgé une solide réputation sur la Côte d’Azur.

Depuis le coup d’envoi de la saison précédente, Abdi a trouvé le chemin des filets à six reprises en Ligue 1, un total rare pour un joueur évoluant principalement sur un côté défensif. Sur cette période, aucun élément à vocation défensive du championnat français ne l’égale, ce qui souligne son apport atypique pour un arrière.

Utilisé majoritairement sur le flanc gauche, il apporte souvent des solutions dans la zone adverse grâce à ses centres efficaces, sa disponibilité permanente et son sens du positionnement. Ces qualités l’amènent fréquemment à se retrouver en position de tir ou à créer des déséquilibres par ses montées.

Un profil précieux pour Nice et la sélection tunisienne

Au-delà de ses statistiques, Abdi affiche une constance et une maturité qui rassurent son entraîneur. Sa capacité à combiner solidité défensive et présence offensive fait de lui une option fiable lors des phases décisives des rencontres. Pour Nice, c’est un outil tactique précieux : il participe autant à la relance qu’à la finition des actions.