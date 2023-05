Algérie: un capitaine de l’armée tué dans une opération antiterroriste

- Publicité-

Lors d’une opération de fouille et de ratissage près de la commune de Bordj El Emir Abdelkader dans la wilaya de Tissemsilt, un capitaine de l’Armée nationale populaire a perdu la vie au cours d’un accrochage avec un groupe terroriste. Quatre terroristes ont été capturés et des armes ont été récupérées.

Le ministère algérien de la Défense nationale a rendu public un communiqué dans lequel il a annoncé le décès d’un capitaine de l’Armée nationale populaire (ANP) lors d’une opération antiterroriste à Tissemsilt. Le martyr, Tenah Mohamed, a été tué lors d’un accrochage avec un groupe terroriste lors d’une opération de fouille et de ratissage menée près de la commune de Bordj El Emir Abdelkader.

L’opération a permis la capture de quatre terroristes ainsi que la récupération de trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique type Simonov, une grenade et des quantités de munitions et d’autres effets. Selon le ministère de la Défense, cette opération s’ajoute aux efforts déployés par les différentes unités de l’armée pour lutter contre le terrorisme.

Le communiqué a également souligné que l’opération a permis d’encercler le groupe terroriste et de capturer ses membres. Les quatre terroristes capturés ont été identifiés comme Belagbane Rachid, Zouaber Hamza, Nouaouer Bilal et Khebbaz Ibrahim. Ils ont tous rallié les groupes terroristes à différentes époques.

La Défense nationale algérienne a également annoncé l’arrestation de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes au cours d’opérations menées entre le 3 et le 9 mai.

Cette opération antiterroriste démontre une fois de plus la détermination et la résolution des forces armées engagées dans la lutte contre le terrorisme en Algérie. Les résultats obtenus par les unités de l’armée dans la lutte contre le terrorisme montrent leur engagement à purger le pays des groupes terroristes et à éradiquer ce fléau de la société algérienne.