Algérie : Sonatrach signe un protocole d’entente avec le groupe chinois Anton Oilfield Services

La compagnie pétrolière publique algérienne Sonatrach a signé, samedi 29 août 2026 à Pékin, un protocole d’entente avec le groupe chinois Anton Oilfield Services Group, spécialisé dans les services pétroliers. L’accord a été conclu en marge d’une visite en Chine du PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, selon des informations rapportées par l’agence Algérie Presse Service (APS) et reprises par plusieurs médias algériens, dont Algérie Éco et L’Expression.

Le protocole doit permettre aux deux parties d’évaluer les possibilités de développement des ressources non conventionnelles, des gisements marginaux et des solutions de récupération assistée du pétrole (EOR), ainsi que les perspectives de fabrication locale d’outils pour l’industrie pétrogazière. Aucun montant financier n’a été communiqué à ce stade.

Cette signature s’inscrit dans un mouvement plus large de présence croissante des sociétés chinoises de services pétroliers dans l’industrie algérienne des hydrocarbures, un secteur qui attire depuis plusieurs années des investisseurs et prestataires de diverses origines.

La visite de Nour Eddine Daoudi à Pékin s’inscrit dans le cadre d’échanges plus larges entre Sonatrach et des groupes chinois du secteur énergétique. Ni Sonatrach ni Anton Oilfield Services Group n’ont communiqué de calendrier précis pour la mise en œuvre de ce protocole.